Teatro, Literatura y Psicoanálisis

Por Estrella Govea

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
Teatro, Literatura y Psicoanálisis

La Casa Museo Manuel José Othón llevará a cabo durante marzo el programa "Teatro, Literatura y Psicoanálisis en el Othoniano", un ciclo de talleres que integra tres espacios formativos.

Cada miércoles a las 12:00 horas se realizará el Taller Libre de Literatura, coordinado por Ana María de Guadalupe Neumann Ramírez Moreno. La tallerista cuenta con trayectoria como escritora, actriz y narradora oral, además de su labor como directora de Teatro Grimm y coordinadora de talleres de oralidad artística y cuentería en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El espacio se orienta a la lectura, la escritura y el intercambio de textos. Ese mismo día, de 18:00 a 20:00 horas, tendrá lugar el Taller de Teatro "La Cochera", impartido por Víctor Méndez.

