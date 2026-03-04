Teatro, Literatura y Psicoanálisis
La Casa Museo Manuel José Othón llevará a cabo durante marzo el programa "Teatro, Literatura y Psicoanálisis en el Othoniano", un ciclo de talleres que integra tres espacios formativos.
Cada miércoles a las 12:00 horas se realizará el Taller Libre de Literatura, coordinado por Ana María de Guadalupe Neumann Ramírez Moreno. La tallerista cuenta con trayectoria como escritora, actriz y narradora oral, además de su labor como directora de Teatro Grimm y coordinadora de talleres de oralidad artística y cuentería en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El espacio se orienta a la lectura, la escritura y el intercambio de textos. Ese mismo día, de 18:00 a 20:00 horas, tendrá lugar el Taller de Teatro "La Cochera", impartido por Víctor Méndez.
no te pierdas estas noticias
"SIN SABERES FEMINISTAS NO HAY DERECHOS HUMANOS"
Estrella Govea
El libro, presentado recientemente coloca en el centro las experiencias de mujeres afectadas por la violencia y la criminalización