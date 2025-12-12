ARTISTAS POTOSINOS EN "PATINETAS PINTADAS"

La tercera edición de "Patinetas Pintadas" reunió a más de 100 artistas de distintos estados del país en Armónico, un centro cultural independiente de Chihuahua fundado por el músico y creador Ed Maverick.

La muestra fue organizada por el colectivo Anal Néctar, integrado por tatuadores del estudio Umbral Tatuajes, quienes convocaron a creadores de disciplinas diversas para intervenir patinetas como soporte artístico.

Desde San Luis Potosí participaron tres artistas: Homi Martínez, Eduardo "Pato" Castillo y Alan Castro. Cada uno presentó una pieza alineada al carácter lúdico de la exposición, que privilegió la libertad creativa y el humor por encima de discursos solemnes. La presencia potosina destacó entre propuestas provenientes de Durango, Tijuana, Zacatecas, Tampico, Chihuahua y otras regiones del país.

Homi Martínez presentó una patineta lowrider intervenida con máquina de tatuaje, hoja de oro y su estética influida por la cultura chicana. Su pieza dialoga con temas habituales en su obra, como identidad, decisiones y códigos visuales del barrio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, Eduardo Castillo optó por una composición abiertamente juguetona titulada Mochón de Chompa, una cabeza que patina con la lengua sobre una tabla, creada sin pretensiones conceptuales y enfocada en el disfrute técnico.

Alan Castro participó con Lluvia Dorada, una patineta con forma de vulva elaborada con pintura automotriz, perlas doradas y barniz que produce un brillo metálico. Su propuesta mantiene el tono provocador y humorístico que marcó la exposición, al mezclar una figura explícita con acabados pulidos propios del custom automotriz. La pieza se integró a una selección donde predominaron las interpretaciones libres y el juego con la cultura visual contemporánea.

La muestra en Armónico tuvo carácter como un punto de encuentro para artistas emergentes y consolidados que experimentan con formatos alternativos en el arte.

En este contexto, las obras potosinas se incorporaron a una comunidad creativa amplia que impulsa circuitos independientes y explora nuevas maneras de presentar obra fuera de los espacios tradicionales.