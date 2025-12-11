"La Apuesta", hoy en Plaza de los Fundadores

La pastorela "La Apuesta" se presentará este día a las 20:00 horas en Plaza de los Fundadores, a cargo del colectivo que mantiene una propuesta que mezcla humor, crítica social y una lectura contemporánea del género.

A diferencia de las pastorelas convencionales, esta versión desplaza los elementos solemnes para concentrarse en la sátira y la comedia popular. El grupo integrado por Elara Reyes, Anai Macías, Aldo Lechuga, Fernando Barragán, Joe Díaz, María José González, Elizabeth Herrera y Laura Patlán retoma la estructura clásica del camino de los pastores, pero la inserta en un lenguaje cercano al público actual, con referencias a la cultura digital, memes y acontecimientos recientes.

El montaje dialoga con la historia del género, cuyos orígenes se remontan a los autos sacramentales del siglo XVI. En México, las pastorelas se transformaron desde muy temprano: incorporaron humor, música y una visión más terrenal que permitió al público apropiarse de ellas. Esa línea es la que el colectivo retoma, tomando distancia del tono catequético para potenciar la farsa como herramienta de comentario social.

Uno de los rasgos distintivos de "La Apuesta" es la actualización anual de sus personajes. El Diablo se convierte en "Lady Satanás", una figura que recupera la tradición del personaje tentador, pero desde un enfoque más teatral y lúdico. Las pastoras también asumen un papel central, libres de estereotipos rígidos para construir una comedia más cercana a los códigos actuales.

Con más de doscientas funciones acumuladas, la agrupación mantiene la convicción de que la pastorela sigue siendo un espacio de encuentro comunitario. Su versión busca provocar risa sostenida, pero también observar el entorno social desde la irreverencia. La presentación de este año suma un nuevo capítulo a ese recorrido, confirmando la capacidad del género para adaptarse sin perder su vitalidad.