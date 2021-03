Banksy confirma haber hecho obra en muro de prisión

Banksy parece haber dado su apoyo a una campaña para convertir una antigua prisión en un pueblo Inglés en un centro cultural, dijo un vocero del pueblo el jueves, después de que el artista callejero confirmara la autoría de la obra de arte que apareció en un muro de ladrillos rojos de la prisión.

El elusivo artista confirmó ser el autor al publicar un video de su creación en su cuenta de Instagram. La imagen en blanco y negro muestra a un hombre escapando con una cuerda hecha con papel de una máquina de escribir. Apareció el lunes fuera de la prisión de Reading, famosa por ser el lugar donde el escritor Oscar Wilde estuvo encarcelado dos años por "indecencia repugnante" en la década de 1890.

La prisión cerró en 2013, y existen campañas para convertirla en un centro dedicado al arte. El ministerio de justicia de Gran Bretaña, propietario del inmueble, decidirá a mediados de marzo su futuro.

En su video en Instagram, Banksy aparece haciendo el esténcil a hurtadillas, rociando pintura con spray y pintando con rodillo para crear la obra de arte, titulada "Create Escape" (crea escape). Las imágenes está mezclada con un episodio de la serie clásica de clases de pintura "El placer de pintar con Bob Ross" ("The Joy of Painting with Bob Ross").

La campaña para convertir la antigua prisión en un centro cultural tiene el apoyo de actores como Judi Dench, Stephen Fry y Kenneth Branagh.

Un vocero del ayuntamiento de Reading dijo que estaban "encantados de que Banksy parezca haber dado su apoyo al deseo del ayuntamiento de transformar la prisión vacía de Reading en un faro para las artes, el patrimonio y la cultura con esta obra de arte que muy a modo ha titulado 'Create Escape'".

"El ayuntamiento ha pedido al ministerio de justicia, que es el propietario del sitio, que haga los arreglos necesarios para proteger la imagen", dijo la autoridad.