Bugonia, en la Cineteca Alameda
La Cineteca Alameda proyectará Bugonia los días 9 y 10 de diciembre a las 21:00 horas, la más reciente propuesta de Yorgos Lanthimos, una cinta que retoma la película coreana Save the Green Planet! para revisitar temas como la paranoia contemporánea, la desinformación y los límites del fanatismo.
Dirigida por Lanthimos y escrita por Will Tracy a partir de la historia original de Jang Joon-hwan, la película reúne a Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone. La fotografía corre a cargo de Robbie Ryan y la música es de Yorgos Mavropsaridi. El filme, con una duración de 118 minutos, está clasificado para público adulto y fue producido por Element Pictures, Fremantle, Focus Features y Fruit Tree. La historia se centra en Teddy y Don, dos apicultores convencidos de que una ejecutiva de nombre Michelle e interpretada por Emma Stone, pertenece a una raza alienígena que controla y destruye el planeta. Su intento por "salvar la Tierra" deriva en un secuestro que desencadena una espiral narrativa marcada por la suspicacia, los discursos radicales y las interpretaciones erráticas que surgen de un ecosistema mediático saturado.
