Camarena interpretará el papel más complicado

Ciudad de México.- El tenor mexicano Javier Camarena (1976) interpretará en Madrid, España, el papel más complicado de su carrera en Il Pirata, de Vincenzo Bellini (1801-1835), ópera representada pocas veces en la historia.

Para el originario de Xalapa, Veracruz, esta ópera, la primera romántica de la historia —que ofrecerá 14 funciones a partir del 30 de noviembre—, es "endiabladamente difícil para todos los roles", por lo que no dudó en asegurar que "es el rol más complicado que he tenido, y eso que he cantado en japonés", pero esta ópera "se vuelve una obra muy incómoda de cantar".

Según el italiano Maurizio Benini, experto en el repertorio lírico italiano, y quien se pondrá al frente del coro y orquesta del Teatro Real, la dificultad de esta ópera radica en que antes eran escritas para cantantes concretos; la vocalidad era exactamente la de ellos y hoy en día, "el cantante es obligado a interpretar de una manera que no es la suya".

ÓPERA

Es este hecho el que ha propiciado que sea una ópera representada pocas veces. En Madrid será la primera vez que se presente y a decir de Joan Matabosch, director artístico del recinto teatral, "no hay quien la quiera cantar"; y ahora lo harán el mexicano Camarena, el español Celso Albelo (1976) y el ruso Dmitry Korchak (1979), quienes darán vida a Gualtiero, un hombre enamorado, pero rudo, "que se entrega, aunque le falta algo de calor".