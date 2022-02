Cancelan temporada del Bolshoi en Londres por invasión a Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El Ballet Bolshoi, la compañía de danza clásica más importante de Rusia, considerada una de las mejores del mundo, ya no será parte de la programación de este verano de la Royal Opera House.

Medios como The Washington Post, así como la página slippedisc.com dedicada a la difusión de noticias relacionadas con el mundo de la música clásica, reportaron que el prestigioso teatro londinense informó a través de un comunicado que la institución artística rusa ya no formará parte de la temporada de este año.

"Una temporada de verano del Ballet Bolshoi en la Royal Opera House se encontraba en las etapas finales de planificación. Desafortunadamente, en las circunstancias actuales, la temporada no puede seguir adelante", informó el teatro.

La compañía fue fundada en 1776 pero fue hasta principios del siglo XX cuando Moscú se convirtió en la capital de Rusia, que empezó a adquirir prestigio internacional. Hoy es una de las más antiguas e importantes compañías de ballet de todo el mundo.

La condena mundial a Rusia por la invasión a Ucrania también ha impactado en otros artistas rusos como Valery Gergiev, director de orquesta y titular del teatro Marinsky de San Petersburgo y de la Filarmónica de Munich, cuya amistad con Vladimir Putin es conocida desde hace muchos años y por ello ya no se presentará este viernes en el Carnegie Hall con la Filarmónica de Viena.

Según The Washington Post el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, amenazó con destituir a Gergiev como director principal de la Filarmónica de Múnich a menos que diga públicamente que no apoya la invasión rusa.