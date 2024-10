CENART será sede del Festival "SensibilizArte"

Distintas dependencias gubernamentales que luchan para erradicar la discriminación en todo el país anunciaron, en el marco de la conmemoración del "Día de la Cultura por la No Discriminación", una serie de eventos culturales que se realizará en el Centro Nacional de las Artes (CENART), todo con el objetivo de visibilizar los actos de discriminación de odio y otros actos que atentan contra las libertades los habitantes de la ciudad.

Dicho evento se realizará del 19 y 20 de este mes en el que se contarán con obras de teatro, musicales y diversas actividades que buscan ejemplificar y visibilizar los actos discriminatorios que se siguen registrando aquí.

Con el objetivo de promover el derecho a la igualdad y no discriminación como compromiso permanente del Gobierno de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Centro Nacional de las Artes (CENART) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizará el 19 y 20 de octubre el Festival SensibilizArte por la No Discriminación en la Ciudad de México.

Este Festival se lleva a cabo en el marco del "Día de la Cultura por la No Discriminación" y de la estrategia denominada "Octubre, mes de la cultura por la no discriminación", que compromete a los entes públicos a visibilizar, difundir y proteger la diversidad social de la Ciudad de México -en específico, la referente a los grupos históricamente discriminados- mediante expresiones artísticas y culturales.

Se busca también promover la participación de otros sectores como el educativo, el sector privado, comunitario, entre otros, para obtener un mayor impacto en las personas que habitan y transitan en la ciudad. Su fundamento jurídico se encuentra en el Acuerdo (firmado por la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo) por el que se declara el 18 de octubre de cada año como "Día de la Cultura por la No Discriminación" en la Ciudad de México.

En este año, el Festival SensibilizArte por la No Discriminación en la Ciudad de México busca visibilizar el derecho a la igualdad y la no discriminación a través del arte y la cultura con mensajes de inclusión, igualdad y diversidad dirigidos a la sociedad en general. Se realizará en las instalaciones del CENART (ubicadas en Av. Río Churubusco 79, Col. Country Club, en la alcaldía Coyoacán) en un horario de 12:00 a 18:00 horas y contará con presentaciones artísticas de grupos emergentes de rap, música tradicional mexicana, ambient y jazz experimental, pop rock, música de la costa; también, se presentarán una obra de teatro y música para las infancias.

Aunado a lo anterior, se ofrecerá una feria de servicios con mesas informativas de distintas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, así como de organizaciones de la sociedad civil y venta de varios productos.

Durante los dos días del festival, se presentarán: Skafo La Faro, Kipper, Erick Fiesco, Andre Cravioto Band, Kumku band, Danger AK, La Doble Y (Yakruna y Yowa Centzontle), Sofía Kowo y Cihua Coatl; además de Pedro Sandoval, Misty Project, Aguaje Ensamble y Amaxayac Teatro.

Como actividades simultáneas a las presentaciones artísticas, se realizará una travesía inmersiva sensorial (mediante el uso de audífonos inalámbricos y ojos vendados) llamada "La Fluidez del mundo", y se brindarán clases de Danza Afrocubana y afrobrasileña por parte de Ibu Aña.