Charla Del mito clásico a Lovecraft
Sergio Ibarra y Joserra Ortiz, impartieron la charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico a H. P. Lovecraft en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, encuentro que abordó el concepto de mitología desde sus raíces clásicas hasta su permanencia en la literatura contemporánea de terror.
Durante la sesión, se explicó la función del mito como relato simbólico que da sentido a preguntas fundamentales sobre el origen, la identidad y el fin de la vida, así como su papel en la construcción de comunidades y sistemas de creencias a lo largo de la historia.
Se planteó la diferencia entre el pensamiento mitológico y el conocimiento científico, subrayando cómo ambos coexistieron durante siglos.
