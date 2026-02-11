logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

CONCIERTO AMOR, AMOR, POR LA OSSLP

El repertorio incluye temas como Shallow de Lady Gaga, Don´t Start Now, de Dua Lipa y Mamma Mia, de ABBA

Por Estrella Govea

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
CONCIERTO AMOR, AMOR, POR LA OSSLP

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) presentará el concierto Amor, amor el jueves 12 de febrero a las 20:00 horas en la Cineteca Alameda.

El repertorio incluye temas como Shallow de Lady Gaga, Júrame de María Grever, Across the Stars de John Williams, Don´t Start Now de Dua Lipa y Mamma Mia de ABBA, entre otros, seleccionados por su presencia en el cine o por su circulación dentro del imaginario romántico contemporáneo.

El evento forma parte de las actividades en torno al 85 aniversario de la Cineteca Alameda, el programa se inscribe en una serie de colaboraciones entre la orquesta y el recinto, que ha funcionado también como su espacio de ensayo.

Bajo la dirección del director huésped Alfredo Ibarra, la orquesta interpretará un repertorio centrado en temas románticos asociados tanto al cine como a la música popular, con la participación de la soprano Adriana Tinoko. El concierto plantea una combinación de obras sinfónicas, canciones de tradición vernácula mexicana y piezas en inglés. Durante la presentación del programa, el director titular de la orquesta, Enrique Barrios, señaló que Amor, amor, está concebido como un concierto dedicado al día del amor y la amistad, en el que se integran fragmentos de películas proyectados de manera simultánea a la ejecución musical.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La propuesta establece un diálogo entre imagen y sonido desde un formato de concierto.

La cuota de recuperación es de 200 pesos.

Los boletos están disponibles en la taquilla de Tixygo ubicada en la Cineteca Alameda, en un horario de 13:00 a 21:00 horas, así como en línea a través del sitio tixygo.com.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La botánica potosina y el origen de su estudio
La botánica potosina y el origen de su estudio

La botánica potosina y el origen de su estudio

SLP

Estrella Govea

Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico
Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico

Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico

SLP

Estrella Govea

EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT
EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT

EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT

SLP

Estrella Govea

Geometrías de la ciudad contemporánea; en el Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

SLP

Estrella Govea