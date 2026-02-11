CONCIERTO AMOR, AMOR, POR LA OSSLP

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) presentará el concierto Amor, amor el jueves 12 de febrero a las 20:00 horas en la Cineteca Alameda.

El repertorio incluye temas como Shallow de Lady Gaga, Júrame de María Grever, Across the Stars de John Williams, Don´t Start Now de Dua Lipa y Mamma Mia de ABBA, entre otros, seleccionados por su presencia en el cine o por su circulación dentro del imaginario romántico contemporáneo.

El evento forma parte de las actividades en torno al 85 aniversario de la Cineteca Alameda, el programa se inscribe en una serie de colaboraciones entre la orquesta y el recinto, que ha funcionado también como su espacio de ensayo.

Bajo la dirección del director huésped Alfredo Ibarra, la orquesta interpretará un repertorio centrado en temas románticos asociados tanto al cine como a la música popular, con la participación de la soprano Adriana Tinoko. El concierto plantea una combinación de obras sinfónicas, canciones de tradición vernácula mexicana y piezas en inglés. Durante la presentación del programa, el director titular de la orquesta, Enrique Barrios, señaló que Amor, amor, está concebido como un concierto dedicado al día del amor y la amistad, en el que se integran fragmentos de películas proyectados de manera simultánea a la ejecución musical.

La propuesta establece un diálogo entre imagen y sonido desde un formato de concierto.

La cuota de recuperación es de 200 pesos.

Los boletos están disponibles en la taquilla de Tixygo ubicada en la Cineteca Alameda, en un horario de 13:00 a 21:00 horas, así como en línea a través del sitio tixygo.com.