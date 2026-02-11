Marissa Martínez presenta la exposición Mis felinos

La exposición Mis felinos, de la artista plástica Marissa Martínez, fue inaugurada en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del programa Todos los lunes son de palique.

La muestra reunió obra pictórica en óleo y vitromosaico, y estuvo acompañada por una charla en la que la autora compartió aspectos de su proceso creativo y trayectoria artística.

Durante la inauguración del 9 de febrero, Martínez explicó que Mis felinos es una selección de una serie presentada anteriormente en la Alianza Francesa y que retoma la figura del gato como eje visual. Señaló que estos animales han estado presentes en su vida desde la infancia y que le interesan tanto por su estética como por su carácter libre, elementos que traslada al tratamiento de la forma y el color en su obra.

En la conversación con el público, la artista habló sobre su formación en el Instituto Potosino de Bellas Artes y su acercamiento posterior al mosaiquismo, técnica que comenzó a explorar tras conocer la obra de Antoni Gaudí y que consolidó años después con la influencia de Isaiah Zagar.

Este tránsito entre disciplinas ha marcado su producción, donde conviven la pintura, el vitromosaico y el trabajo textil.

Martínez también compartió experiencias relacionadas con la realización de murales colectivos en distintos municipios de San Luis Potosí y en Estados Unidos, proyectos en los que ha involucrado a comunidades locales, niñas, niños y jóvenes.

En ese contexto, subrayó el papel del arte como práctica compartida y como herramienta para generar vínculos en espacios públicos.

La exposición Mis felinos quedó abierta al público en la Casa Museo Manuel José Othón, integrándose a las actividades culturales del recinto y ofreciendo una mirada al recorrido artístico de Marissa Martínez, así como a las referencias personales y técnicas que atraviesan su trabajo.