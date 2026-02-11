logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Marissa Martínez presenta la exposición Mis felinos

Por Estrella Govea

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Marissa Martínez presenta la exposición Mis felinos

La exposición Mis felinos, de la artista plástica Marissa Martínez, fue inaugurada en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del programa Todos los lunes son de palique. 

La muestra reunió obra pictórica en óleo y vitromosaico, y estuvo acompañada por una charla en la que la autora compartió aspectos de su proceso creativo y trayectoria artística.

Durante la inauguración del 9 de febrero, Martínez explicó que Mis felinos es una selección de una serie presentada anteriormente en la Alianza Francesa y que retoma la figura del gato como eje visual. Señaló que estos animales han estado presentes en su vida desde la infancia y que le interesan tanto por su estética como por su carácter libre, elementos que traslada al tratamiento de la forma y el color en su obra.

En la conversación con el público, la artista habló sobre su formación en el Instituto Potosino de Bellas Artes y su acercamiento posterior al mosaiquismo, técnica que comenzó a explorar tras conocer la obra de Antoni Gaudí y que consolidó años después con la influencia de Isaiah Zagar. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este tránsito entre disciplinas ha marcado su producción, donde conviven la pintura, el vitromosaico y el trabajo textil.

Martínez también compartió experiencias relacionadas con la realización de murales colectivos en distintos municipios de San Luis Potosí y en Estados Unidos, proyectos en los que ha involucrado a comunidades locales, niñas, niños y jóvenes. 

En ese contexto, subrayó el papel del arte como práctica compartida y como herramienta para generar vínculos en espacios públicos.

La exposición Mis felinos quedó abierta al público en la Casa Museo Manuel José Othón, integrándose a las actividades culturales del recinto y ofreciendo una mirada al recorrido artístico de Marissa Martínez, así como a las referencias personales y técnicas que atraviesan su trabajo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La botánica potosina y el origen de su estudio
La botánica potosina y el origen de su estudio

La botánica potosina y el origen de su estudio

SLP

Estrella Govea

Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico
Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico

Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico

SLP

Estrella Govea

EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT
EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT

EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT

SLP

Estrella Govea

Geometrías de la ciudad contemporánea; en el Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

SLP

Estrella Govea