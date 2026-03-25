Charla Infancias, expectativa y futuro

El conversatorio "Infancias, expectativa y futuro: ¿qué estamos prometiendo hoy?" se realizará este miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, la charla parte de la exposición Duérmete un ratito... ahorita nos vamos del artista Leonardo Araujo.

Participan en la conversación Sofía Saucedo, Miriam Liliana Becerra Hernández y el propio Araujo, quienes abrirán un intercambio de ideas en torno a las narrativas contemporáneas sobre la infancia.

El encuentro busca situar estas reflexiones en el presente y poner en relación el discurso artístico con las preguntas sobre el porvenir.

La muestra propone un recorrido sin un orden establecido, donde las piezas se relacionan entre sí sin seguir una narrativa lineal.

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Cada obra introduce pausas y abre preguntas, sin ofrecer conclusiones ni un mensaje único, lo que permite que cada visitante construya su propia lectura a partir de las sensaciones que detona el conjunto.

Dentro de este marco, la exposición aborda temas unidos a la experiencia compartida, como la incertidumbre, la espera y las fisuras en la vida cotidiana. A través de estos elementos, el trabajo de Leonardo Araujo construye una reflexión sobre estados emocionales y procesos que atraviesan distintas etapas de la vida.

En este contexto, el conversatorio propone centrar la atención en las infancias y en las expectativas que se construyen alrededor de ellas.

La charla invita a revisar las promesas explícitas e implícitas que se proyectan hacia el futuro, así como las ideas que se posponen y las formas en que la sociedad define los horizontes de quienes crecen.