Charla "Memorias Penitenciarias de SLP"

La charla "Memorias Penitenciarias de San Luis Potosí" se llevará a cabo en la Casa Museo Manuel José Othón, el 20 de abril a las 19:30 horas como parte del programa "Todos los lunes son de palique".

La sesión estará a cargo de Miguel Jerónimo Medina Sánchez, quien abordará la memoria histórica y social del sistema penitenciario en el estado. Su participación se sustenta en su trayectoria en los ámbitos del derecho, la educación y la administración pública.

El contenido de la charla se centra en la revisión de las instituciones penitenciarias como espacios que reflejan procesos sociales, jurídicos e históricos.

A partir de este enfoque, se plantean elementos para entender su evolución y su papel dentro de la vida pública de San Luis Potosí.

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El programa "Todos los lunes son de palique" reúne actividades orientadas a la reflexión y la divulgación de temas culturales e históricos.

Estas sesiones buscan generar diálogo entre especialistas y público, en un formato accesible y de carácter abierto.

Para mayor información, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Cultura o acudir directamente a la Casa Museo Manuel José Othón, donde se ofrecen detalles sobre esta y otras actividades programadas.