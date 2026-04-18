uando yo muera, no quiero que me salgan falsos amigos: "Es que yo la conocía perfectamente, es que fuimos compañeros de siempre en el colegio, es que la acaba de ver ayer precisamente... es que platiqué con ella hace dos días, es que la última vez la vi muy contenta..."

Cuando yo me muera no quiero falsas condolencias en las redes sociales. Presumiendo que me conocías bien, reflejando un falso cariño, alardeando un sentimiento inexistente.

Cuando yo me muera no quiero que anden por ahí "dicharacheando" ¿de qué murió? Y que se haga una lista extensa de enfermedades que me cuelguen, y otra lista extensa de respuestas de gente que ni me conoce y en donde de verdad, tampoco creo que les importe mi muerte, que solo les pueda provocar un momento truculento y desagradable para ser tema de cinco minutos en un instante de morbosidad.

Tampoco me hagan la autopsia con palabras.

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Cuando yo muera no necesito que me lleves flores blancas hasta mi caja, ni que portes lentes negros ocultando falsas lágrimas y tampoco que me cantes: "Entre tus manos está mi vida Señor..."

Porque la verdad, ni te voy a ver, ni te voy a oír, y ni te voy a agradecer.

Mejor antes de que yo muera

Tómate un café conmigo para que, en verdad, conozcas el tono de mis pupilas, el timbre de mi voz, mis ademanes, mis gestos.

Mejor antes de que yo muera

Platica conmigo largos minutos para que te queden claros mis ideales, mis sueños, mis anhelos, mis miedos, mis locuras.

Mejor antes de que yo muera

Acércate a mi para que percibas mi aroma a rosas, para que escuches mi risa explosiva, para atontarte con mis temas interminables...

Mejor antes de que yo muera

En una tarde cuando se oculte el sol, conoce mis pesadillas, entiende mi coraje, comprende el por qué de mis palabras...

Canta conmigo, ríe conmigo, baila conmigo.

Así para que cuando yo muera, puedas decir en realidad:

¡Yo sí la conocí! Y quizás, quizás, hasta me extrañes un poquito.