Sofía Sánchez presenta su libro

La presentación editorial del libro Infrarrealismo mexicano: El desplazamiento de la conciencia en la poesía de Mario Santiago Papasquiaro, de Sofía Sánchez, se llevará a cabo este sábado 18 de abril a las 19:00 horas en la Biblioteca Central del Estado.

El libro centra su análisis en la obra de Mario Santiago Papasquiaro, figura clave del infrarrealismo. A partir de una lectura crítica y semiótica, el estudio examina el desplazamiento de la conciencia en su poesía y propone una interpretación que considera tanto su lenguaje como su contexto. El texto también aborda la relevancia histórica del infrarrealismo dentro de las neovanguardias latinoamericanas y sus vínculos con corrientes como la Generación Beat y el situacionismo.

Durante la presentación, el libro contará con los comentarios de Octavio Guerrero, quien dialogará sobre los ejes principales de la investigación.

La sesión incluirá la exposición de los planteamientos centrales de la obra y un acercamiento a los procesos de lectura e interpretación que la autora desarrolla a lo largo del estudio.

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