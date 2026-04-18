Art & Wine y libros en el Museo Cossío
El Museo Francisco Cossío presenta una jornada en torno a las artes visuales y lectura a través de actividades durante este mes de abril.
La programación incluye el taller Art & Wine y una dinámica de entrega de libros, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro.
El taller Art & Wine se realizará hoy sábado 18 de abril a las 17:00 horas, bajo la dirección del artista plástico Karim Olvera. La actividad propone una sesión guiada en la que las y los participantes aprenden técnicas básicas de pintura mediante un proceso estructurado que concluye con la creación de una obra propia.
La dinámica del taller contempla materiales incluidos y una bebida de cortesía dentro de la cuota de recuperación. El acceso no requiere experiencia previa y el cupo es limitado, por lo que el registro se realiza con anticipación a través de los canales del museo.
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En paralelo, el recinto mantiene durante todo el mes una iniciativa de fomento a la lectura que consiste en la entrega de un libro a quienes visiten sus instalaciones. Esta acción forma parte de la agenda cultural de abril y busca acercar al público al patrimonio bibliográfico desde la experiencia directa con el espacio museístico.
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