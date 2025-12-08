Chimamanda Ngozi Adichie insta a transformar la masculinidad positiva

Guadalajara (México), 8 dic (EFE).- La narradora y activista nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, afirmó este lunes que los hombres necesitan transformar la forma en que se relacionan con las mujeres, pero también entre ellos mismos para disminuir el odio y la violencia que se traduce en grupos como los 'incels'.

"Necesitamos que los hombres buenos alcen más la voz. Nunca he pensado que el feminismo sea un movimiento solo para mujeres; no creo eso. Necesitamos que los hombres buenos hablen con los otros hombres, porque los hombres son más propensos a escuchar a otros hombres", dijo en entrevista con EFE.

Durante su breve visita a México para participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la autora de ´Todo deberíamos ser feministas´, una conferencia que fue publicada en un libro en 2014, señaló que la sociedad necesita "más modelos masculinos positivos para los niños".

La activista consideró que es necesario hacer cambios en la forma en que se educa a las nuevas generaciones, pues a los menores se les dice qué no deben hacer, pero "hay muy pocos ejemplos de lo que sí se espera de ellos", especialmente para los varones.

Señaló que cuando se educa a los varones se les hace creer que deben ser valientes, protectores y cuidar de quienes son más vulnerables, cualidades que no son malas, pero están más encaminadas a ejercer el poder y, por tanto, la violencia, lo que hace necesarios nuevos modelos de masculinidad.

"Esas ideas tradicionales de masculinidad que me gustan me parecen maravillosas, pero cada vez más hay una versión más agresiva, más violenta y también más frágil de la masculinidad. Una versión que se presenta como fortaleza, pero que en realidad es fragilidad", aseguró.

Puso como ejemplo la enseñanza a los niños de que ser fuertes significa que alguien debe ser más débil para que ellos puedan prosperar, transmitiendo así una idea que surge de la debilidad, no de la fuerza.

"Cuando alguien dice: ´ser hombre significa que tú tienes que ser la cabeza´, pienso que en realidad no es así. Si fueras una persona verdaderamente segura de ti, no necesitarías poner a una mujer por debajo para sentirte fuerte. No tendrías que insistir en que alguien más debe ser más débil que tú", insistió Ngozi Adichie.

Epidemia global

La autora, una de las más influyentes en el pensamiento feminista del siglo XXI, afirmó que el mundo vive una "epidemia" de violencia hacia las mujeres que se manifiesta en diferentes formas y de la que, a pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles y gubernamentales, se ha normalizado en la sociedad.

"Las mujeres están siendo asesinadas por hombres —muchas veces por hombres que conocen, que aman o amaron. Y parece que lo hemos normalizado, como si fuera algo inevitable y por eso no fuera un gran problema", denunció.

Criticó el lenguaje que utilizan algunas organizaciones e instituciones como la ONU al usar la expresión ´violencia de género´, que "no describe la magnitud" de lo que enfrentan las mujeres.

"El lenguaje que usamos es importante. Claro, algunas mujeres matan a sus esposos, pero ¿cuál es el porcentaje? Es ínfimo, por eso creo que debemos hablar con precisión: el problema es la violencia masculina. Es un problema mayor", enfatizó.

Reconocida por novelas como ´Americanah´ que aborda el racismo y la identidad cultural, afirmó que si bien las redes y algunas autoras han mostrado las historias y problemas de países del sur global, aún hay una visión deformada de la realidad que enfrentan.

En Gaza, por ejemplo, se han difundido historias sobre cómo mueren las personas, pero no se muestra cómo viven, quiénes son, qué quieren o cuál es su vida cotidiana.

"Me gustaría ver más historias periodísticas sobre cómo la gente se enamora, se casa, qué música escuchan. Eso humaniza", concluyó.