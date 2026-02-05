Ciclo de cine Amores imposibles

El ciclo Amores imposibles, será una programación dedicada a historias que cuestionan las formas convencionales del vínculo afectivo a través del cine propuesto por CineClub y Geek+ de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las funciones se realizarán los jueves de febrero a las 18:00 horas en el Auditorio Rafael Nieto.

A lo largo del ciclo, las películas seleccionadas abordan relaciones que se construyen desde la diferencia, la extrañeza o la imposibilidad social, biológica o tecnológica. El eje común se centra en cómo el deseo, la empatía y la necesidad de contacto persisten incluso cuando el contexto parece negarlos. Cada título propone una mirada distinta sobre la forma en que los afectos se adaptan a mundos en crisis o en transformación.

La primera proyección será Warm Bodies (2013), dirigida por Jonathan Levine, que se presenta este día. La cinta narra la relación entre R, un zombi consciente de su propia condición, y Julie, una joven humana. A partir de este encuentro, la película plantea una lectura del romance desde el humor y lo fantástico, donde el afecto actúa como detonante de cambio en un entorno marcado por la deshumanización.

El 19 de febrero se exhibirá Her (2013) y el ciclo concluye el 26 de febrero con The Shape of Water (2017).

