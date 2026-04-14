Ciclo de cine de "El Señor de los Anillos"

El Cine Club Universitario presentará el ciclo dedicado a "El Señor de los Anillos", en el Auditorio Rafael Nieto, con funciones programadas a las 18:00 horas y propone un recorrido por una de las sagas más influyentes del cine contemporáneo.

"El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo" (2001), dirigida por Peter Jackson, es la primera entrega y se proyecta hoy 14 de abril, introduce la historia del Anillo Único y la misión de Frodo Baggins, un hobbit encargado de destruirlo para evitar que caiga en manos del poder oscuro. La formación de la comunidad que lo acompaña establece una narrativa coral que articula distintos pueblos y territorios de la Tierra Media.

Para el 17 de abril, "El Señor de los Anillos: Las Dos Torres" desarrolla la fragmentación del grupo y el avance de las fuerzas en conflicto. La película presenta batallas a gran escala y profundiza en la lucha por el control del territorio, mientras los personajes enfrentan decisiones que definen el rumbo de la historia.

El ciclo concluye el 21 de abril con" "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey", cinta que resuelve la travesía hacia el Monte del Destino y el destino del anillo.

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Esta entrega obtuvo 11 premios de la Academia, reconocimiento que marcó un punto clave para el cine de fantasía dentro de la industria.

Desde su estreno, la trilogía amplió el alcance de la obra de J. R. R. Tolkien y estableció referentes en producción, efectos visuales y construcción de universos narrativos

Su presencia en la cultura popular se mantiene en audiencias, adaptaciones y espacios de exhibición como este ciclo, que retoma su vigencia a través de la proyección en pantalla grande.