LA HISTORIA CONTADA DESDE LAS MUJERES

La historia no solo se escribe con documentos: también se construye desde las ausencias, los silencios y aquello que nunca quedó registrado. Bajo esa premisa trabaja Isabel Revuelta Poo, historiadora y divulgadora que ha dedicado su labor a replantear el pasado de México desde una perspectiva donde las mujeres dejan de ser notas al margen para convertirse en protagonistas.

Autora de títulos como Hijas de la historia y su continuación Hijas de la historia 2, Revuelta propone una revisión crítica de los relatos tradicionales, en los que muchas figuras femeninas han sido reducidas a estereotipos o simplemente omitidas. Su trabajo no busca idealizarlas, sino devolverles complejidad y contexto.

REESCRIBIR HISTORIAS DESDE AUSENCIAS

En entrevista para Pulso Diario de San Luis, la autora explica que uno de los mayores retos del oficio histórico es justamente enfrentarse a lo que no está escrito. "Un historiador a veces tiene que llenar esos silencios con el músculo del historiador, que es inferir", señala. Este ejercicio no implica inventar, sino reconstruir posibilidades a partir del contexto social y cultural de cada época.

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Ejemplo de ello es el caso de personajes como la Güera Rodríguez o Leonora Carrington, cuyas vidas han sido atravesadas por interpretaciones incompletas o fragmentarias. Para Revuelta, el trabajo consiste en "ir hilando", conectar fuentes, testimonios y momentos para aproximarse a una narrativa más justa.

Pero más allá de figuras reconocidas, la deuda histórica más grande —afirma— está con las mujeres anónimas. Aquellas que sostuvieron procesos enteros sin quedar registradas. La Revolución Mexicana es uno de los casos más evidentes: soldaderas, cocineras, cuidadoras y también combatientes que, tras el conflicto, fueron relegadas nuevamente al ámbito privado.

"Siempre ha habido una participación activa de las mujeres en todos los procesos históricos, pero no se tomaba registro de ello", explica. Esa omisión ha condicionado la manera en que entendemos el pasado.

CÓMO RECONSTRUIR

LO QUE NO FUE ESCRITO

El trabajo de la escritora parte de una premisa fundamental: la historia no solo se encuentra en los archivos, sino también en sus vacíos. Frente a la ausencia de registros, la autora recurre a lo que define como "el músculo del historiador", es decir, la capacidad de inferir a partir del contexto social, político y cultural. Este ejercicio no implica ficción, sino una reconstrucción crítica que permite aproximarse a las vidas de figuras que han sido fragmentadas o distorsionadas por el tiempo.

Esa misma lógica atraviesa sus libros Hijas de la historia y Hijas de la historia 2, donde plantea que la ausencia de las mujeres en los relatos tradicionales no responde a su falta de participación, sino a la falta de registro. Desde esta perspectiva, su obra no solo recupera nombres, sino que propone mirar con mayor atención: "echar la lupa", como ella misma señala, sobre aquellos momentos históricos donde las mujeres estuvieron presentes, aunque no hayan sido reconocidas.

EL OFICIO DE INFERIR

En sus libros, Revuelta también pone la lupa en momentos clave donde distintas mujeres, desde posiciones opuestas, formaron parte de decisiones fundamentales. Durante la Guerra de Reforma, por ejemplo, figuras como Margarita Maza, Concepción Lombardo o incluso Carlota de Bélgica participaron activamente en la construcción —y disputa— del proyecto de nación.

Más que juzgarlas, su propuesta es entenderlas dentro de su contexto: mujeres atravesadas por su tiempo, pero también con agencia propia.

RECUPERAR EL PASADO PARA ENTENDER EL PRESENTE

A la par, la historiadora enfrenta otro desafío contemporáneo: cómo divulgar en un mundo dominado por narrativas rápidas como redes sociales o contenidos audiovisuales. Su respuesta es clara: el rigor no está peleado con lo accesible.

"Creo a pie juntillas que el rigor académico no está peleado con lo ameno", afirma. Para ella, contar la historia es también un ejercicio de cercanía: narrarla como si se tratara de la vida de alguien próximo, de un álbum familiar que, en realidad, pertenece a toda una sociedad.

Así, el proyecto de Revuelta no solo busca recuperar nombres, sino transformar la manera en que entendemos la historia misma. Porque, como sugiere su obra, el pasado de México está incompleto si no se cuenta también desde la otra mitad de quienes lo construyeron.

En ese sentido, la obra de Isabel Revuelta Poo no solo reescribe episodios del pasado, sino que propone una reconciliación con él: entender la historia como un álbum de familia compartido, donde las mujeres —durante mucho tiempo invisibles— vuelven a ocupar el lugar que siempre les correspondió.