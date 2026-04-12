The Drama, en la Cineteca Alameda

La película The Drama se presenta en la Cineteca Alameda, con funciones hoy domingo 12 de abril a las 16:00 y 20:00 horas, este lunes 13 a las 18:00 horas, 14 a las 16:00 horas y el miércoles 15 a las 20:00 horas.

Dirigida por Kristoffer Borgli y producida bajo el sello de A24, la película cuenta con las actuaciones de Zendaya, Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim y Hailey Gates.

El proyecto se inserta en la comedia dramática romántica con un enfoque centrado en tensiones personales y vínculos afectivos.

La historia sigue a Emma y Charlie, una pareja que se prepara para su boda hasta que una revelación altera su estabilidad. Ella confiesa un episodio de su adolescencia, lo que introduce dudas en su entorno cercano. A partir de ese momento, la relación se somete a cuestionamientos que exponen conflictos sobre confianza, pasado y responsabilidad.

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Desde la crítica, la película ha generado discusión por su tratamiento de temas incómodos y su ruptura con las fórmulas del romance convencional. Se ha destacado el guion por su interés en las reacciones sociales ante situaciones límite, así como el trabajo actoral que sostiene el tono entre la incomodidad y el humor. La propuesta ha llamado la atención entre audiencias jóvenes y seguidores del cine independiente.

En este marco, The Drama plantea una reflexión sobre la manera en que el pasado influye en las relaciones y cómo los prejuicios inciden en la toma de decisiones.

La narrativa dirige la atención hacia la falta de diálogo y sus consecuencias dentro de los vínculos personales, lo que se traduce en un relato que confronta ideas sobre el amor, la honestidad y la aceptación.