logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Fotogalería

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

The Drama, en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
The Drama, en la Cineteca Alameda

La película The Drama se presenta en la Cineteca Alameda, con funciones hoy domingo 12 de abril a las 16:00 y 20:00 horas, este lunes 13 a las 18:00 horas, 14 a las 16:00 horas y el miércoles 15 a las 20:00 horas.

Dirigida por Kristoffer Borgli y producida bajo el sello de A24, la película cuenta con las actuaciones de Zendaya, Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim y Hailey Gates.

El proyecto se inserta en la comedia dramática romántica con un enfoque centrado en tensiones personales y vínculos afectivos.

La historia sigue a Emma y Charlie, una pareja que se prepara para su boda hasta que una revelación altera su estabilidad. Ella confiesa un episodio de su adolescencia, lo que introduce dudas en su entorno cercano. A partir de ese momento, la relación se somete a cuestionamientos que exponen conflictos sobre confianza, pasado y responsabilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desde la crítica, la película ha generado discusión por su tratamiento de temas incómodos y su ruptura con las fórmulas del romance convencional. Se ha destacado el guion por su interés en las reacciones sociales ante situaciones límite, así como el trabajo actoral que sostiene el tono entre la incomodidad y el humor. La propuesta ha llamado la atención entre audiencias jóvenes y seguidores del cine independiente.

En este marco, The Drama plantea una reflexión sobre la manera en que el pasado influye en las relaciones y cómo los prejuicios inciden en la toma de decisiones.

La narrativa dirige la atención hacia la falta de diálogo y sus consecuencias dentro de los vínculos personales, lo que se traduce en un relato que confronta ideas sobre el amor, la honestidad y la aceptación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Galaxia 79 compartirá su historia en la lucha libre potosina
    Galaxia 79 compartirá su historia en la lucha libre potosina

    Galaxia 79 compartirá su historia en la lucha libre potosina

    SLP

    Estrella Govea

    Muestra de danzón en el Museo del Ferrocarril
    Muestra de danzón en el Museo del Ferrocarril

    Muestra de danzón en el Museo del Ferrocarril

    SLP

    Estrella Govea

    Huapango mantiene presencia en San Luis
    Huapango mantiene presencia en San Luis

    Huapango mantiene presencia en San Luis

    SLP

    Estrella Govea

    ENCUENTRO DE DIABLOS REÚNE COMPARSAS DE LA HUASTECA
    ENCUENTRO DE DIABLOS REÚNE COMPARSAS DE LA HUASTECA

    ENCUENTRO DE DIABLOS REÚNE COMPARSAS DE LA HUASTECA

    SLP

    Estrella Govea

    Tradiciones de Semana Santa se presentan en el Museo Nacional de la Máscara