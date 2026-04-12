La exposición "Estomatología 1946-2026" se presenta en el Centro de Documentación Histórica Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga durante el marco de los 80 años de la formación en esta área dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En este contexto, la exposición propone un recorrido por la historia académica de la estomatología en la entidad, con énfasis en los procesos de formación y práctica profesional.

A través de distintas generaciones, se presenta la manera en que la enseñanza de la salud bucal ha cambiado en función de los avances técnicos y educativos.

Por otra parte, el conjunto expositivo se integra por libros, carteles, invitaciones, folletos y objetos como playeras, que documentan actividades académicas y vida institucional.

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Destaca una colección de libros antiguos, algunos en francés, con grabados de la anatomía bucal, utilizados en etapas iniciales cuando la institución operaba como Instituto Científico y Literario.

Asimismo, la muestra incluye referencias a los espacios que albergaron las primeras clases y prácticas, antes de su ubicación actual. Se presentan imágenes y datos del aula Manuel de Alba en el Edificio Central, así como de inmuebles en las calles de Independencia y Carranza, que formaron parte de la historia de la enseñanza odontológica en la ciudad.

El recorrido aborda la transición de recursos tradicionales hacia el uso de tecnología y software especializado en la práctica contemporánea.

Entre las piezas se encuentra el primer título de médico estomatólogo, elaborado en cuero, que contrasta con los métodos actuales y permite observar los cambios en la formación profesional a lo largo del tiempo.

La muestra abre al público a partir del 13 de abril y permanecerá hasta finales de mayo de 2026, con acceso libre y horarios establecidos de lunes a sábado.