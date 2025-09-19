logo pulso
Xantolo en Michoacán

Por Estrella Govea

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Xantolo en Michoacán

 El programa de Xantolo en Morelia y Pátzcuaro, Michoacán fue presentado en el Teatro de la Paz, esta celebración rinde homenaje a los ancestros e integra elementos festivos como la danza, la música tradicional, las ofrendas, los altares y diversos rituales. 

En Morelia, las actividades se llevarán a cabo el 18 de octubre. Se instalará una exposición fotográfica titulada “La festividad de Xantolo” en el centro histórico. También se realizará un conversatorio sobre el significado de los ritos, bailes, danzas, música, atuendos y máscaras en el Museo del Congreso del Estado. Por la tarde, habrá una caminata interactiva y la instalación de un altar monumental. Además, se contará con un ritual de apertura y la presentación de comparsas de la Huasteca Potosina, así como música tradicional purépecha en intercambio cultural.

El 19 de octubre, la festividad se trasladará a Pátzcuaro. Las actividades tendrán lugar en la Plaza Vasco de Quiroga y contarán con un ritual de apertura y la presentación de comparsas tradicionales de Xantolo.  La Secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, mencionó que la celebración del Día de Muertos en Michoacán es diferente, ya que se enfoca en altares y la vinculación con los seres queridos que ya no están.

Finalmente, la festividad de Xantolo se celebrará en la capital de San Luis Potosí del 24 al 26 de octubre. Esta celebración es una manifestación cultural que articula la memoria, identidad y comunidad.

La intención de proyectarla en otras ciudades es dar a conocer esta expresión cultural de los pueblos originarios. Anteriormente, la tradición se ha presentado en Zacatecas y en Chicago, Estados Unidos, se dio a conocer que este año no se llevará a Chicago debido a las políticas migratorias y no poner en riesgo a la comunidad potosina migrante. 

