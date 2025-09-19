Presentan el libro Códex Sirina

Se llevará a cabo la presentación editorial del libro Códex Sirina, de Joel Alba, hoy viernes 19 de septiembre a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí y contará con la participación de David Octavio González Rincón como comentarista invitado.

Códex Sirina es un libro que reúne relatos de carácter fantástico en los que se exploran las relaciones humanas desde una mirada creativa y crítica. La obra fue reconocida en 2022 con el Premio Municipal de Literatura Raquel Banda Farfán, exponiendo a Alba como una de las voces emergentes de la narrativa potosina contemporánea.

El autor, nacido en San Luis Potosí en 1992, es escritor y productor audiovisual. Estudió Ciencias de la Comunicación y se especializó en Tecnologías Digitales de la Comunicación. Su trayectoria ha sido distinguida con premios como el Certamen Manuel José Othón 2023 en la categoría de narrativa con su libro Palimpsesto y el Certamen Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción 2024 con su obra Sacrificio.

Además de su producción literaria, Alba ha publicado en medios como las revistas Epéktasi, El Experimento Niklaus y Nagari, y forma parte del taller literario “Abismos” dirigido por Xalvador García. Su trabajo combina la literatura con el ámbito audiovisual, lo que amplía el alcance de sus propuestas creativas.

El comentario del libro estará a cargo de David Octavio González Rincón, promotor cultural con más de una década de labor en la difusión de la lectura. Con este encuentro se busca destacar el trabajo de escritores locales y acercar al público a nuevas expresiones de la narrativa fantástica contemporánea.