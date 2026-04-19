Colección fotográfica de François Chevalier

En la Sala Cinco Bóvedas del Museo Regional Potosino se presenta la exposición fotográfica de la colección de François Chevalier, una muestra que reúne imágenes captadas en México a mediados del siglo XX.

La exposición reúne fotografías tomadas entre las décadas de 1940 y 1950, en las que se observan paisajes, comunidades y escenas de la vida cotidiana. Las imágenes fueron capturadas durante recorridos que el autor realizó por diversas regiones del país, utilizando distintos medios de transporte como tren, autobús, caballo y motocicleta.

A través de estas piezas se presenta un México rural en transformación, con registros de caminos, poblados y actividades diarias.

Las fotografías documentan prácticas sociales y formas de habitar el territorio, lo que permite identificar cambios en el entorno y en la organización de las comunidades a lo largo del tiempo.

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El trabajo fotográfico de Chevalier se relaciona con su labor como historiador, en la que el trabajo de campo ocupó un lugar central. Su interés por la relación entre territorio, sociedad y cultura se refleja en cada imagen, que funciona como un documento visual dentro de sus investigaciones sobre México y América Latina.

François Chevalier, nacido en 1914, fue un especialista en historia de México y de los países andinos, reconocido por estudios como La formación de grandes dominios en México. Su trayectoria incluyó la dirección de instituciones académicas en distintos países y una producción que influyó en la investigación histórica del siglo XX. La muestra ofrece una aproximación a su mirada y a su forma de registrar la realidad social a través de la fotografía.

La exhibición abre al público como un recorrido visual por distintos espacios del país a partir del registro realizado por el investigador durante sus estancias.