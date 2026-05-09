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Cultura

Concierto con motivo del Día de las Madres

Por Estrella Govea

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto con motivo del Día de las Madres

Un concierto especial con motivo del Día de las Madres, se llevara a cabo en el Parque de Morales este sábado 9 de mayo a las 18:00 horas, participarán Pop Royal Tenors, Emma Calo y el Mariachi Femenil Voces de México.

El programa se desarrollará junto a la Feria Municipal del Elote, la presentación musical reunirá temas de ópera pop, música ranchera y clásicos del mariachi en un repertorio que incluirá canciones como "Mamá", "Señora, señora", "Por ti volaré", "Amor eterno", "Bandido" y "México lindo y querido". Además de las presentaciones individuales, el concierto contará con colaboraciones entre los artistas invitados, como las interpretaciones de "The Prayer", "Serenata Huasteca" y "El Rey". Emma Calo, intérprete de ópera clásica, ópera pop y música ranchera, señaló que participar en este concierto representa una experiencia emotiva debido al motivo de la celebración.

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