Concierto con motivo del Día de las Madres

Un concierto especial con motivo del Día de las Madres, se llevara a cabo en el Parque de Morales este sábado 9 de mayo a las 18:00 horas, participarán Pop Royal Tenors, Emma Calo y el Mariachi Femenil Voces de México.

El programa se desarrollará junto a la Feria Municipal del Elote, la presentación musical reunirá temas de ópera pop, música ranchera y clásicos del mariachi en un repertorio que incluirá canciones como "Mamá", "Señora, señora", "Por ti volaré", "Amor eterno", "Bandido" y "México lindo y querido". Además de las presentaciones individuales, el concierto contará con colaboraciones entre los artistas invitados, como las interpretaciones de "The Prayer", "Serenata Huasteca" y "El Rey". Emma Calo, intérprete de ópera clásica, ópera pop y música ranchera, señaló que participar en este concierto representa una experiencia emotiva debido al motivo de la celebración.