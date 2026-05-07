HOMENAJE AL MAESTRO JOSÉ LUIS SOTO

El Grupo Axtla ofrecerá un homenaje musical al maestro José Luis Soto Fraga este jueves 7 de mayo a las 19:00 horas en el Patio del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en torno a la memoria de quien fuera director y fundador de esta agrupación.

A lo largo de su trayectoria, Soto Fraga impulsó el desarrollo del grupo como un proyecto representativo de la UASLP. Su trabajo al frente de la agrupación construyó una propuesta centrada en la música latinoamericana y en la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

Durante más de cuatro décadas, el grupo participó en encuentros y presentaciones en distintas universidades del país, entre ellas Chapingo, Ciudad Juárez, Durango, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. También formó parte en dos ocasiones de la Fiesta de la Hermandad Latinoamericana en Tulsa, Oklahoma, donde difundió el trabajo musical universitario potosino.

El músico Alfonso Nájera Medellín, integrante del Grupo Axtla, presentará la pieza "Mi amigo (al Maestro)", escrita en memoria de Soto Fraga. Ademas el programa del concierto incluye piezas como "El cóndor pasa", "Lágrimas negras", "Mezcalito", "Corazón espinado" y "La fiesta eres tú", temas que forman parte del repertorio distintivo del grupo.

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El concierto cuenta además con la participación de músicos invitados que se suman a este homenaje dedicado a su legado artístico.

Estas interpretaciones recuperan la línea musical que Soto Fraga promovió durante su dirección.