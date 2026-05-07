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Cultura

Diez años del Teatro Polivalente

Por Estrella Govea

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Diez años del Teatro Polivalente

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART)conmemora el décimo aniversario del Teatro Polivalente con una velada artística multidisciplinaria que se llevará a cabo hoy jueves 7 de mayo a las 19:30 horas.

Desde su apertura, el Teatro Polivalente se ha convertido en un punto de encuentro para las artes escénicas, la música y la creación contemporánea en la ciudad. A lo largo de estos años ha albergado propuestas de formación, producción y exhibición que han contribuido a la circulación artística en San Luis Potosí.

La programación inicia con la exposición Derivas Pictóricas, integrada por obra de alumnas y alumnos de Artes Plásticas del Taller de Producción en Pintura del Área Académica del CEART. Posteriormente se realiza un acto protocolario con la participación de autoridades culturales, en el que se reconoce la trayectoria del espacio.

En el ámbito escénico, el grupo invitado Viajeros del Escenario presenta una propuesta teatral que se suma al concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección de Enrique Barrios González. El programa incluye además un performance a cargo de Alicia Gerling, Fer LPZ, Mayra Jardón, Nina Acuña y Pamela Ornelas.

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Para cerrar la jornada, el público asistirá a un Dj Set a cargo de Robert Merchán, con el que se plantea un espacio de convivencia.

La celebración reúne distintas disciplinas y a la comunidad artística en torno a un recinto que cumple diez años de actividad, la entrada es libre. 

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