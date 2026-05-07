Colecciones del Museo Francisco Cossío

La exposición "Testigos en las colecciones bibliográficas del Museo Francisco Cossío" se en la Biblioteca Lic. Antonio Rocha Cordero del Museo Francisco Cossío, la muestra se centra en objetos encontrados dentro de libros que forman parte del acervo del recinto.

El proyecto parte del interés por visibilizar los llamados "testigos", elementos que permanecieron resguardados entre las páginas y que hoy funcionan como fuentes de información.

Estos materiales permiten rastrear prácticas de lectura, circulación de los libros y contextos en los que fueron utilizados.

A través de esta selección, la exposición plantea una revisión del libro como objeto que conserva huellas de uso. Los "testigos" ofrecen datos sobre momentos específicos, relaciones personales y dinámicas sociales que se vinculan con quienes consultaron o poseyeron los ejemplares.

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Entre los objetos reunidos se encuentran fotografías, billetes, separadores, timbres, postales, monedas, anotaciones manuscritas, tarjetas de visita, recortes de periódico y boletos.

Cada pieza se integra al discurso expositivo como evidencia material que amplía el valor documental de los volúmenes.

La muestra se presenta como una invitación a observar el acervo bibliográfico desde otra perspectiva, donde los libros no solo contienen textos, sino también rastros de experiencias. La Biblioteca Lic. Antonio Rocha Cordero abre este espacio para acercar al público a estos registros dentro de su colección con vigencia hasta el 23 de mayo de 2026.