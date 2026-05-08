DEL ESCENARIO AL GUINNESS: EL ASCENSO DE DIANA BATRES
"La cabellera más fuerte del mundo", rompió dos récords: mayor peso levantado con el cabello y mayor peso sostenido
El nombre de Diana Batres ya forma parte de la historia a nivel mundial. Reconocida como "la cabellera más fuerte del mundo", rompió dos récords Guinness: mayor peso levantado con el cabello y mayor peso sostenido mientras permanece suspendida de él. Un logro que corona 26 años de trayectoria y que, aunque estuvo a punto de no concretarse, hoy presume con orgullo.
Su presencia domina el escenario, pero detrás hay disciplina, estudio constante y una historia que no comenzó en el circo.
Originaria del fraccionamiento Tangamanga, en San Luis Potosí, inició su camino en la danza. Su formación fue como bailarina, pero pronto migró a la danza aérea, impulsada por una inquietud escénica más amplia: actuar, cantar y moverse en un mismo espacio.
El teatro musical fue una etapa clave, aunque no suficiente. Buscaba ir más allá de los límites, y encontró en el circo un universo donde todo converge.
Hoy es artista circense especializada en artes aéreas y manipulación de fuego.
DIVERSAS DISCIPLINAS
Ha trabajado con disciplinas como telas, aro, trapecio, cadenas y cintas.
Sin embargo, la fuerza capilar y dental —técnicas tradicionalmente resguardadas por familias circenses— no formaban parte de su formación inicial. Fue gracias a su maestra Ingrid que comenzó a desarrollarlas, adaptando cada técnica a sus propias necesidades.
En 2006 se convirtió en la primera persona en San Luis Potosí en practicar danza aérea, lo que representó un reto en sí, pues no habían instructores ni referentes locales. Eso la llevó a buscar formación en otros estados, donde poco a poco se le abrieron oportunidades.
Su ingreso al mundo del circo también implicó romper estereotipos: los espacios para mujeres, señala, solían limitarse a ciertos perfiles físicos. Apostar por un acto de fuerza la colocaba en el riesgo de ser encasillada como "freak show", pero su postura fue clara: la fuerza femenina no es sinónimo de rareza, sino de capacidad.
Hace una década comenzó a perfeccionar el acto de fuerza capilar, y dos años después incursionó en la fuerza dental, un terreno históricamente dominado por hombres. Su avance ha sido constante, respaldado por entrenamiento riguroso y una conciencia plena del riesgo que implica cada presentación.
EL CAMINO HACIA EL RÉCORD GUINNESS
El camino hacia el récord Guinness no fue sencillo. Inicialmente estaba programado para el 25 de julio de 2025, en el marco de un encuentro de circo organizado por el ayuntamiento. Sin embargo, el evento fue cancelado a último momento, poniendo en riesgo la certificación. Ante la incertidumbre, Batres buscó alternativas directamente con Reino Unido y, con el apoyo de compañías de danza, logró reprogramar el intento.
Uno de los requisitos era contar con público como testigo, además de un espacio con condiciones de seguridad. El Teatro de la Paz se convirtió en el escenario ideal. Tras dos ensayos, logró levantar primero una motocicleta de 140 kilogramos y posteriormente aumentar la carga a 170 kilogramos al sumar el peso de sus alumnas.
CONCENTRACIÓN,
TÉCNICA Y PÚBLICO
Porque sí, el acto duele. Pero sobre el escenario, explica, la concentración está en la técnica y en el público; el dolor queda en segundo plano. Aun así, la disciplina y la precisión son esenciales en una práctica donde el riesgo es permanente.
A más de 14 metros de altura, cualquier error puede ser fatal. Batres lo sabe: ha visto accidentes graves y pérdidas dentro de su profesión.
Hoy, su historia no sólo habla de récords, sino de resistencia, determinación y de abrir camino en un mundo donde también hay espacio para redefinir la fuerza.
