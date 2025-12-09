Concierto de "De vuelta a los 90´s"

logo pulso
Cultura

Por Estrella Govea

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
El concierto "De vuelta a los 90´s", será la presentación de fin de cursos del taller de batería del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) dirigido por Fer González Coghlan, se realizará este martes 9 de diciembre, de 18:00 a 20:30 horas, y reunirá a las y los estudiantes en un programa centrado en los sonidos emblemáticos de esa década.

El concierto planteará un recorrido por piezas que definen distintos momentos del rock alternativo, el grunge y el pop de los noventa. Obras de bandas como Red Hot Chili Peppers, No Doubt, R.E.M. y Soda Stereo darán inicio a la programación, con arreglos trabajados en clase para destacar la técnica y el ritmo desde la batería.

La propuesta incluirá también interpretaciones de temas representativos del metal y sus fusiones, con composiciones de Metallica, System of a Down y Marilyn Manson. Estas piezas permitirán al público reconocer la diversidad estilística que marcó la década, así como los distintos enfoques rítmicos que se exploraron en el taller.

Otro bloque del recital abordará repertorio de grupos consolidados del rock en español y del movimiento alternativo latinoamericano. Canciones de Caifanes y La Barranca formarán parte de esta sección, complementadas con una proyección en video preparada por uno de los integrantes del taller como parte del cierre semestral.

La presentación concluirá con temas que marcaron la cultura musical juvenil de los noventa, incluidos Green Day, Hole, Radiohead, Nirvana y Britney Spears. Con este programa, las y los estudiantes compartirán el trabajo realizado durante el semestre y muestren el desarrollo alcanzado en un repertorio que continúa vigente en la memoria.

