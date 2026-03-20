Concierto de Equinoccio de Primavera con la OSSLP

El Concierto de Equinoccio de Primavera se realizará hoy viernes 20 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz, con la participación de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí bajo la dirección de Enrique Barrios y conmemora el inicio de la estación mediante.

La propuesta musical tendrá un recorrido entre dos momentos clave del repertorio orquestal europeo. Por un lado, se presenta una obra del barroco italiano; por otro, una suite del siglo XX.

El programa inicia con "La primavera", de Antonio Vivaldi, primer concierto de la serie "Las cuatro estaciones", con la participación del violinista Alexander Gart como solista. La pieza se organiza en tres movimientos —Allegro, Largo y Allegro— y se construye a partir del recurso del ritornello, con pasajes que evocan elementos naturales como el canto de aves y fenómenos atmosféricos.

En la segunda parte se interpretará la suite "Los Planetas", de Gustav Holst, iniciada en 1914. La obra se compone de secciones dedicadas a distintos planetas, concebidas como estudios de carácter más que como descripciones narrativas. Entre ellas, "Marte, el portador de la guerra" , destaca por su estructura rítmica insistente y el uso marcado de la sección de metales y percusiones.

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La presentación integra dos enfoques sobre la relación entre música e imagen.

Mientras Vivaldi plantea escenas reconocibles a partir de recursos descriptivos, Holst propone atmósferas asociadas a ideas y caracteres.

El concierto ofrece así una lectura contrastante del repertorio orquestal y abre el acceso del público a estas obras dentro de un mismo programa de acceso gratuito, con boletos en taquilla.