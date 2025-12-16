logo pulso
Concierto de la OSSLP en templos de la ciudad

Por Estrella Govea

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Concierto de la OSSLP en templos de la ciudad

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí ofrecerá una serie de conciertos que se extiende durante la semana en distintos templos de la ciudad. El ciclo continúa hoy martes 16, 18 y 19 de diciembre y propone llevar la música sinfónica a espacios cotidianos para muchas familias potosinas durante el cierre de año.

La primera presentación tuvo lugar el día de ayer en la Basílica de Guadalupe. Este concierto abrió el programa con un repertorio pensado para el periodo decembrino, aprovechando la cercanía del público con este recinto.

Este martes 16, a las 20:00 horas, la orquesta se presentará en la Parroquia de la Divina Providencia. La función da seguimiento al recorrido musical por diferentes zonas de la ciudad y mantiene la dinámica de presentaciones consecutivas.

La actividad continúa el jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas en la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí. Esta fecha se suma como uno de los encuentros centrales del ciclo, por la afluencia de público que suele congregarse en este espacio.

El cierre está programado para el viernes 19 de diciembre a las 20:30 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Con esta última función, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí concluye una serie que acompaña las celebraciones decembrinas desde la música orquestal.

SLP

Estrella Govea

