Algo viejo, algo nuevo, algo prestado en la Cineteca Alameda

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado se proyecta en la Cineteca Alameda, la película de Hernán Rosselli se proyectará el 14 de diciembre a las 19:00 horas, el 15 de diciembre a las 17:00 horas y el 17 de diciembre a las 19:00 horas.

La historia se centra en los Felpeto, una familia del conurbano bonaerense ligada durante años al negocio de las apuestas clandestinas. La muerte del padre altera el orden interno y coloca a Maribel, la hija, frente a un legado marcado por el poder, el dinero y los silencios. A partir de ese quiebre, la película sigue el intento por entender quién fue realmente el patriarca y qué sostiene al clan tras su ausencia.

Rosselli construye el relato a partir de una mezcla poco común: ficción, documental y materiales domésticos filmados en los años ochenta. Videos familiares, registros policiales y escenas actuales conviven en un mismo flujo narrativo, donde los propios integrantes de la familia se interpretan a sí mismos. El resultado no busca reconstruir un pasado idealizado, sino exponer cómo se heredan las reglas, las tensiones y las lealtades.

El desarrollo avanza entre la intimidad y el submundo del dinero ilegal. Las rutinas para contar billetes, las disputas entre grupos rivales y las relaciones afectivas se muestran sin subrayados, con una cámara que observa y deja que las escenas se sostengan por sí mismas. La voz de Maribel guía el relato y pone en juego preguntas sobre el poder, la memoria y la verdad dentro del ámbito familiar.

Presentada en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes y reconocida en distintos festivales internacionales, este filme se tiene una propuesta que desafía las formas tradicionales del relato cinematográfico y ofrece una mirada incómoda y cercana sobre la vida en los márgenes de la ley.