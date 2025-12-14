Teatro Tembeleque presentará Clownstorella el lunes 15 de diciembre a las 18:30 horas en la Plaza de los Fundadores, con una función abierta al público que reinterpreta la pastorela tradicional desde el lenguaje del clown contando una historia mediante actuación, juego físico e interacción con el público.

La obra inicia con la aparición de una angelita que anhela anunciar el nacimiento del Niño Dios y que, desde su primera entrada, dialoga con el público sobre su deseo de cumplir ese encargo. El personaje expone su exclusión dentro del mundo celestial, donde los ángeles varones la descalifican, lo que detona tono lúdico y crítico de la propuesta.

El desarrollo incorpora al chamuco, un antagonista cansado de su oficio, que irrumpe para impedir el anuncio. Su presencia activa situaciones de humor y contraste, mientras un demonio representado con un títere gigante marca la presión del conflicto y da paso a una serie de encuentros entre ambos personajes.

A lo largo de la función se integran juegos de adivinanza, pantomima y participación constante del público, incluida una pelea de box que divide a los asistentes entre rudos y técnicos. Estas dinámicas conducen a un giro narrativo en el que el chamuco abandona su papel y se convierte en un vagabundo que comparte lo poco que tiene con los demás.

El cierre convoca a personas del público para representar a los Reyes Magos, revela el nacimiento del Niño Dios y concluye con villancicos. Clownstorella plantea una experiencia teatral cercana, resuelta con recursos mínimos, humor físico y una narrativa que apuesta por la convivencia y el encuentro comunitario.