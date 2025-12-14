Plática sobre Edward James

La conferencia Edward James: Escaleras a ninguna parte se llevó a cabo en el Museo Leonora Carrington y estuvo a cargo de Alfredo Núñez Lanz, escritor, editor y traductor, quien propuso una revisión crítica de la figura de Edward James desde su papel como mecenas, creador y personaje clave del surrealismo en México.

Durante la charla, Núñez Lanz abordó la construcción del mito alrededor de James, subrayando cómo su imagen pública se formó entre la excentricidad, la herencia aristocrática y una necesidad constante de intervenir el mundo desde la imaginación. Más allá del personaje romántico, el ponente señaló a James como un agente cultural que utilizó sus recursos para impulsar proyectos artísticos y literarios, en especial dentro del movimiento surrealista.

Uno de los ejes centrales fue Xilitla y el conjunto escultórico de Las Pozas, interpretado no como una obra cerrada, sino como un proceso inacabado y contradictorio. Núñez Lanz explicó que las "escaleras a ninguna parte" funcionan como una metáfora del pensamiento de James: estructuras que niegan la función práctica y privilegian la experiencia estética, el desconcierto y la ruptura con la lógica arquitectónica tradicional.

Asimismo, la conferencia examinó la relación de James con artistas como Salvador Dalí y Leonora Carrington, así como las tensiones entre patrocinio, autoría y control creativo. Núñez Lanz destacó que James no solo financió obras, sino que también influyó en sus conceptos, lo que lo coloca en una zona ambigua entre coleccionista, creador y editor de imaginarios.

La charla también reflexiono sobre la vigencia de Edward James en el debate contemporáneo, planteando que su legado no reside únicamente en la monumentalidad de Las Pozas, sino en su manera de pensar el arte como un territorio abierto, sin conclusiones definitivas, donde el error, la exageración y el exceso forman parte del lenguaje creativo.