CONCIERTO EN HONOR A JOSÉ MIRAMONTES

Hoy domingo 19 de abril a las 12:30 horas se realizará un concierto conmemorativo por el primer aniversario luctuoso del maestro José Miramontes Zapata en el Teatro de la Paz, la presentación estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí.

Pianista, director de orquesta y de coros, Miramontes Zapata inició su formación musical con estudios de piano bajo la guía de Cristina Zárate, Gabriel Arriaga y Nicolás Díaz, para después continuar en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante este periodo, bajo la influencia de Jorge Medina Leal, desarrolló su interés por el trabajo coral, línea que mantuvo a lo largo de su trayectoria.

El homenaje retoma la trayectoria del director, quien encabezó la orquesta desde su fundación en el año 2000 hasta su fallecimiento en 2025.

Su trabajo consolidó un proyecto musical con presencia dentro y fuera del país, además de mantener una línea constante de formación y difusión musical en el estado.

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Antes de ello, inició labores docentes en 1995 en la Escuela Estatal de Música, donde impulsó el desarrollo de ensambles corales y orquestales.

A lo largo de su carrera dirigió diversas agrupaciones y participó como director huésped en orquestas del país, además de colaborar con ensambles internacionales.

Su gestión al frente de la orquesta incluyó presentaciones en foros como el Musikverein de Viena y proyectos de difusión del repertorio local, entre ellos la recuperación de la ópera Matilde de Julián Carrillo.

El programa del concierto incluye el Vals de la Suite Ballet No. 2 de Dmitri Shostakovich, la Sinfonía No. 1 en Re mayor de Julián Carrillo y la Sinfonía No. 5 en mi menor, Op. 64 de Piotr I. Tchaikovsky. La selección es un recorrido entre repertorio internacional y obra relacionada al contexto mexicano.

El acceso será gratuito. Los boletos pueden obtenerse en la taquilla del Teatro de la Paz.