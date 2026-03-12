"Ritmo Cromático", de Rosa Luz Villasuso

La exposición Ritmo Cromático de la artista potosina Rosa Luz Villasuso se inaugurará el viernes 13 de marzo a las 20:00 horas en el Museo de Sitio del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

La propuesta reúne obras en las que el color actúa como elemento central de la construcción plástica. Cada pieza establece relaciones entre tonalidades, superficies y formas que plantean distintas lecturas visuales. A partir de estos recursos, la exposición plantea imágenes que remiten a paisajes, recuerdos y estados emocionales.

Las obras incluidas en Ritmo Cromático exploran el diálogo entre materia y composición. Las texturas y los contrastes cromáticos organizan el espacio pictórico y dirigen la mirada hacia distintas zonas de la superficie. Esta organización visual permite identificar cambios de ritmo dentro de cada pieza.

Originaria de San Luis Potosí, Rosa Luz Villasuso inició su formación en el Taller de Artesanías de su ciudad natal. En 1976 obtuvo una beca del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que le permitió ampliar estudios en Varsovia, Polonia.

Posteriormente continuó su preparación en el Taller Nacional de Tapiz y en el Centro de Investigaciones y Experimentación Plástica, donde también estudió grabado.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha desarrollado trabajo docente en instituciones educativas y culturales, además de participar en exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país.

La inauguración de Ritmo Cromático presenta una selección de su producción reciente y abre un espacio de encuentro entre su obra y el público interesado en las artes visuales.

La muestra abrirá al público con entrada libre y presentará una serie de piezas centradas en el uso del color, la textura y la composición como ejes del trabajo visual.

