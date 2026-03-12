NOCHE DE ÁNIMAS EN MOTIVOS EN EL IPBA
Se presentarán distintas formas musicales que abordan la figura de la muerte dentro de la tradición popular mexicana
En el programa Motivos del Instituto Potosino de Bellas Artes se presentará el concierto Noche de ánimas el jueves 12 de marzo a las 17:00 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes.
El concierto forma parte de una nueva emisión del ciclo dedicado a la música y contará con la participación del grupo Tempus Cualli, beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2025.
Se presentará un repertorio centrado en las distintas formas musicales que abordan la figura de la muerte dentro de la tradición popular mexicana. A través de canciones y piezas instrumentales, el programa reúne composiciones que dialogan con la manera en que diversas comunidades nombran y representan a la muerte en la cultura del país.
El ensamble Tempus Cualli se formó en 2018 y se especializa en música popular de la región huasteca y de las montañas del centro-este de México. Su trabajo parte de la interpretación de sones y cantos vinculados con tradiciones comunitarias, repertorios festivos y expresiones musicales asociadas a contextos rituales y sociales.
Durante la presentación se interpretarán piezas que aluden a distintas figuras con las que se identifica a la muerte en México, como la Huesuda, la Calaca o la Catrina. Estas representaciones aparecen en versos, coplas y melodías que forman parte de celebraciones como el Día de Muertos y de otras prácticas musicales presentes en varias regiones de América Latina.
La sesión del programa Motivos propone un recorrido por estos cantos a través de la interpretación en vivo del ensamble.
El concierto integra música y poesía cantada para presentar un repertorio que aborda la relación entre tradición, memoria y celebración dentro de la cultura popular mexicana.
