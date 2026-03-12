NOCHE DE ÁNIMAS EN MOTIVOS EN EL IPBA

En el programa Motivos del Instituto Potosino de Bellas Artes se presentará el concierto Noche de ánimas el jueves 12 de marzo a las 17:00 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes.

El concierto forma parte de una nueva emisión del ciclo dedicado a la música y contará con la participación del grupo Tempus Cualli, beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2025.

Se presentará un repertorio centrado en las distintas formas musicales que abordan la figura de la muerte dentro de la tradición popular mexicana. A través de canciones y piezas instrumentales, el programa reúne composiciones que dialogan con la manera en que diversas comunidades nombran y representan a la muerte en la cultura del país.

El ensamble Tempus Cualli se formó en 2018 y se especializa en música popular de la región huasteca y de las montañas del centro-este de México. Su trabajo parte de la interpretación de sones y cantos vinculados con tradiciones comunitarias, repertorios festivos y expresiones musicales asociadas a contextos rituales y sociales.

Durante la presentación se interpretarán piezas que aluden a distintas figuras con las que se identifica a la muerte en México, como la Huesuda, la Calaca o la Catrina. Estas representaciones aparecen en versos, coplas y melodías que forman parte de celebraciones como el Día de Muertos y de otras prácticas musicales presentes en varias regiones de América Latina.

La sesión del programa Motivos propone un recorrido por estos cantos a través de la interpretación en vivo del ensamble.

El concierto integra música y poesía cantada para presentar un repertorio que aborda la relación entre tradición, memoria y celebración dentro de la cultura popular mexicana.