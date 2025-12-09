Conferencia "Arte y cibernética"

La conferencia "Hacia una nueva definición del arte contemporáneo: arte y cibernética", impartida por el investigador Daniel Montero en el Museo Universitario como parte del ciclo Arte Mexicano Moderno y Contemporáneo, abordó la necesidad de replantear las nociones actuales del arte ante los nuevos sistemas digitales y sociales que organizan la vida contemporánea. El encuentro abrió una reflexión sobre cómo estos entornos tecnológicos modifican la producción, la crítica y la circulación artística.

Montero inició contextualizando con su investigación sobre crítica de arte en las décadas de 1970 y 1980, periodo en el que la teoría de sistemas influyó en el pensamiento estético. Explicó que esta perspectiva permitió analizar cómo los medios de comunicación comenzaban a intervenir de forma decisiva en los procesos creativos y en la posibilidad de automatizar ciertos ejercicios críticos, una inquietud que hoy vuelve a cobrar relevancia con las herramientas digitales contemporáneas.

El ponente señaló que las dinámicas actuales de interacción, impulsadas por redes sociales y plataformas de difusión inmediata, transforman el concepto de público y modifican la experiencia de la obra.