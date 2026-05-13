"Cuenta Cuentos" en el Othón

La Casa Museo Manuel José Othón en el marco de las actividades del Día Internacional de los Museos presenta "Cuenta Cuentos", una serie de jornadas de narración oral que se realizarán del 14 al 18 de mayo, las sesiones tendrán lugar de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas dentro del recinto.

La actividad contará con la participación del grupo de narradoras y narradores "Guachichila", colectivo dedicado a la difusión de la tradición oral y la promoción de la lectura. A través de distintas historias y dinámicas, el programa busca acercar al público a la narración como una práctica cultural vinculada a la memoria y la convivencia.

El proyecto se encuentra bajo la coordinación de Ana Neumann, escritora, teatrista y narradora oral con trayectoria en el ámbito artístico y educativo. Su trabajo incluye actividades de difusión cultural y formación de narradoras y narradores tanto en San Luis Potosí como en otros espacios del país y del extranjero.

Durante los cinco días de actividades, las sesiones estarán dirigidas a públicos de distintas edades. La programación contempla relatos y ejercicios de narración que promueven la imaginación y el acercamiento a la palabra oral dentro de un entorno participativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta actividad pretende la convivencia y la divulgación del patrimonio oral dentro de la celebración internacional dedicada a los museos.

La información completa puede consultarse a través de las redes sociales oficiales del recinto.