El curso Elaboración de proyectos artísticos esta disponible como parte de oferta académica del Centro de las Artes de San Luis Potosí en el área de Artes Visuales y se llevará a cabo del 14 de abril al 12 de mayo, en sesiones los miércoles y viernes de 11:00 a 13:00 horas.

Está dirigido a personas mayores de 16 años interesadas en desarrollar herramientas para estructurar propuestas dentro del ámbito cultural.

El mismo será impartido por Ricardo Sierra Arriaga y plantea un espacio de trabajo enfocado en la construcción de proyectos desde su fase inicial hasta su posible ejecución. La formación aborda la necesidad de organizar ideas creativas en formatos claros que permitan su presentación en convocatorias de estímulos y becas a nivel nacional e internacional.

A lo largo de las sesiones se revisan elementos que van desde la conceptualización de una idea hasta su diseño y gestión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El contenido incluye ejercicios para definir justificaciones, establecer objetivos, plantear metodologías de trabajo y elaborar proyecciones presupuestales, con el fin de integrar propuestas completas.

La dinámica del curso se basa en el desarrollo progresivo de un proyecto individual, con acompañamiento en cada etapa del proceso.

Este enfoque permite que las y los participantes identifiquen los componentes necesarios para dar forma a una iniciativa artística con sustento conceptual y viabilidad operativa.

El curso tiene una cuota de recuperación de 1,200 pesos y las inscripciones se realizan en el área de Servicios Escolares del centro.