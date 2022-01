Denuncian un rezago administrativo en INAH y piden abrir 200 plazas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) "presenta un rezago administrativo", dijo el Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, quien también señaló que es necesario "el incremento de por lo menos 200 plazas nuevas de la rama de Arquitectura ante el rezago, desde varias administraciones anteriores del Gobierno federal, para la debida atención de los monumentos y zonas de monumentos históricos en el territorio nacional".

El posicionamiento del Sindicato se hizo público tras el oficio que Pedro Velázquez Beltrán, secretario Administrativo del INAH, envió el 29 de diciembre: "a partir del uno de enero no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventual al 31 de diciembre del 2021, en tanto su eventual contratación no haya sido aprobada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos". Al respecto, Hilario Topete, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), envió una misiva a Diego Prieto, director del INAH, en la que alertó de las posibles afectaciones que habría si no se contrata a ese personal.

Aunque el personal eventual firmó sus contratos para el periodo enero-marzo entre el viernes y el lunes, el Sindicato manifestó su solidaridad con el grupo de trabajadores de la ENAH, institución académica a la que calificó como "líder en la impartición de diferentes disciplinas antropológicas. Desde hace varios años el INAH presenta un rezago administrativo, por la falta de atención de la Secretaría Administrativa y de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos, para atender, en tiempo y forma, las gestiones del presupuesto anual, justo y suficiente para cubrir los salarios de los trabajadores de base y eventuales, prestaciones, actividades sustantivas y servicios para el Instituto, vigentes desde hace algunos años. Exhortamos a las autoridades del INAH a cumplir con la responsabilidad para garantizar el presupuesto anual que permita el correcto cumplimiento de las tareas sustantivas que el Estado mexicano ha encomendado al Instituto desde hace más de 82 años".