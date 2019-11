Descendientes de Cortés y Moctezuma se abrazan en el lugar que lo hicieron sus ancestros hace 500 años

Federico Acosta, descendiente de Moctezuma II, y Ascanio Pignatelli, de la familia de Hernán Cortés, se encontraron en el mismo lugar que lo hicieron sus ancestros hace 500 años

Acosta representa la generación décimo cuarta de Moctezuma, y Pignatelli la décimo sexta de Cortés. Ambos se encontraron pasadas las 9 horas de este viernes, frente a la pintura de "El encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma", de Juan Correa.

"Hoy se conmemoran 500 años de un momento histórico para todos nosotros los mexicanos. Independientemente de lo que pasó en ese momento, somos la fusión de dos culturas la europea y la nuestra. Somos el resultado de ese encuentro, la gran mayoría de este país tenemos sangre española y mexicana. Lo que teníamos atrás era extraordinariamente bueno los avances que había en México antes de que llegaran los europeos no se han dicho, porque la historia que hemos conocido es básicamente la que viene de los de los conquistadores y la iglesia y hay que entender el contexto en que sucedieron las cosas", dijo Federico Acosta, tras el encuentro.

El descendiente de Moctezuma agregó que los 500 años de la Conquista es un buen momento para recuperar la identidad que se perdió tras la llegada de los españoles.

"Es necesario que recuperemos nuestra identidad porque si nos creyéramos todo lo que éramos antes de la Conquista -que más bien fue una invasión- seríamos una gran nación. Francamente no puedo opinar (sobre la solicitud de perdón a España que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador) porque eso es un tema que tiene que ver con el gobierno de México, yo solamente represento a mi familia", declaró.

Ambos mostraron su emoción por reunirse. Pignatelli agregó que su paso por México ha sido una de las mejores experiencias que ha tenido en su vida.

"Fue una de las mejores de mi vida, (resalto de México) la cultura la gente, la hospitalidad la cocina. Me siento muy conectado en México, aunque he venido muchas a este país, siempre ha sido para viajes de buceo o para escalar, ahora fue otra cosa. Estoy aquí con el corazón abierto, tengo muchas emociones, pero quiero agradecer y decir que estoy muy honrado de estar aquí", dijo Pignatelli.

El encuentro de Federico Acosta y Ascanio Pignatelli se realizó como parte del documental que realiza Miguel Gleason.