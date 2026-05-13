La programación por el Día Internacional de los Museos 2026, se llevará a cabo del 14 al 18 de mayo con más de 100 actividades en recintos culturales de la capital y distintos municipios del estado.

Durante la presentación del programa, directoras y directores de distintos recintos coincidieron en que los museos atraviesan una etapa de transformación en la que ya no funcionan únicamente como espacios de resguardo histórico o artístico, sino también como lugares de convivencia, exploración y diálogo cultural.

Entre los espacios participantes se encuentran el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Museo Federico Silva, el Museo del Virreinato, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, el Museo Nacional de la Máscara, el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, además de casas museo y centros culturales de municipios como Real de Catorce, Ciudad Valles, Matehuala, Santa María del Río, Xilitla y Charcas.

Uno de los ejes principales será nuevamente el Rally Cultural Potosí, actividad que se desarrollará principalmente el 16 y 17 de mayo. La dinámica contempla recorridos por distintos museos a través de cinco rutas temáticas. La Ruta Cantera integrará espacios vinculados con la arquitectura de piedra rosada característica de la ciudad; la Ruta Tunera reunirá museos relacionados con tradiciones y símbolos locales; mientras que la Ruta Tangamanga y la Ruta Carrancía conectarán recintos históricos, culturales y universitarios distribuidos entre el centro y otras zonas de la capital.

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En esta edición también se integran espacios independientes y galerías como Casa H, donde actualmente se exhibe "Extramuros", una extensión del acervo del MAC fuera de su sede principal. El Museo del Ferrocarril Jesús García Corona anunció recorridos nocturnos del jueves al viernes, mientras que el Museo Nacional de la Máscara realizará la primera callejoneada de máscaras y antifaces el sábado 17 de mayo a las 19:00 horas, con participación de estudiantinas, zanqueros y colectivos locales.

La jornada cultural buscaráconvertir estos espacios en puntos de encuentro abiertos para distintos públicos.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.