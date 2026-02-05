logo pulso
Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Ecos de la noche, libro de Miguel Bravo

Por Estrella Govea

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Ecos de la noche, libro de Miguel Bravo

La presentación del libro Ecos de la noche: acto de amor, del escritor potosino Miguel Bravo, se realizará el viernes 6 de febrero a las 19:30 horas en la Biblioteca Central del Estado de San Luis Potosí, contará con los comentarios de Miriam F. Perales y Miguel Ángel Duque.

Publicado en 2026, Ecos de la noche: acto de amor reúne versos, cuentos y prosas que parten de una experiencia de ruptura amorosa y del insomnio que acompaña a la pérdida. El libro construye una voz que observa el duelo, la tristeza y la resignación sin recurrir a una narrativa lineal, sino a fragmentos que dialogan entre sí desde distintos registros literarios.

A lo largo del volumen, el amor aparece como un territorio marcado por la ausencia y la herida, pero también como un punto de partida para cuestionar el entorno social. La escritura no se limita al ámbito íntimo, ya que incorpora una mirada crítica sobre la realidad contemporánea y las formas en que el dolor individual se relaciona con lo colectivo.

Miguel Bravo nació en San Luis Potosí en 1999 y comenzó a escribir a los once años, impulsado por su interés temprano en la literatura y la lectura. Su formación y trayectoria se han desarrollado entre el ejercicio profesional y la escritura, actividad que ha sostenido como un espacio constante de reflexión personal y expresión creativa.

