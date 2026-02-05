Ecos de la noche, libro de Miguel Bravo

La presentación del libro Ecos de la noche: acto de amor, del escritor potosino Miguel Bravo, se realizará el viernes 6 de febrero a las 19:30 horas en la Biblioteca Central del Estado de San Luis Potosí, contará con los comentarios de Miriam F. Perales y Miguel Ángel Duque.

Publicado en 2026, Ecos de la noche: acto de amor reúne versos, cuentos y prosas que parten de una experiencia de ruptura amorosa y del insomnio que acompaña a la pérdida. El libro construye una voz que observa el duelo, la tristeza y la resignación sin recurrir a una narrativa lineal, sino a fragmentos que dialogan entre sí desde distintos registros literarios.

A lo largo del volumen, el amor aparece como un territorio marcado por la ausencia y la herida, pero también como un punto de partida para cuestionar el entorno social. La escritura no se limita al ámbito íntimo, ya que incorpora una mirada crítica sobre la realidad contemporánea y las formas en que el dolor individual se relaciona con lo colectivo.

Miguel Bravo nació en San Luis Potosí en 1999 y comenzó a escribir a los once años, impulsado por su interés temprano en la literatura y la lectura. Su formación y trayectoria se han desarrollado entre el ejercicio profesional y la escritura, actividad que ha sostenido como un espacio constante de reflexión personal y expresión creativa.

