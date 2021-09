Editores presentan la Feria del Libro Independiente

Con el lema "Y el libro va" 71 editores mexicanos independientes se reunirán del 17 de septiembre al 1 de octubre en la novena edición de la Feria del Libro Independiente (FLI) que se realizará en formato híbrido, con presentaciones, diálogos y exhibición y venta de libros en la que ha sido sucede desde hace nueve años, la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica (FCE), y de manera virtual a través su plataforma feriadellibroindependiente.mx.

Durante la presentación de la novena edición de la feria, se anunció que Petra Ediciones es la ganadora del Reconocimiento a la Trayectoria Editorial de la AEMI; también dieron a conocer una estrategía que los editores han desarrollado para dar a conocer su base de datos, que se integra de más de 2 mil títulos, entre 400 bibliotecarios nacionales e internacionales con el fin de que se establezcan futuros vínculos comerciales entre los bibliotecarios y los editores independientes.

La FLI llega a su novena edición en una grave situación económica, "hemos perdido espacios de venta porque se han cerrado las librerías, hemos perdido espacios en ferias que era donde también vendíamos mucho; muchos de nosotros que íbamos a Guadalajara no podremos ir y eso merma mucho el asunto de las ventas, el que no podamos vender los libros de manera física, la gente está todavía acostumbrada a comprar más libro físico que virtual, nos ha puesto en aprietos", señaló la editora Cecilia Moreno Gamboa.

Luis Armenta Malpica, editor de Mantis Ediciones dijo que este año está siendo peor que el año pasado porque el 2020 los golpeó fuerte y 2021 no ha mejorado, "creo que estamos pasando una de las peores rachas" y aprovechó para hacer un llamado a las ferias del libro para que "nos sumen a los editores independientes y de promoción del libro en general, hay muchas políticas que son las que necesitamos".

Moreno, en representación del comité organizador de la Feria que impulsa la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI) dijo la mañana de este martes, que todas las actividades se transmitirán en su plataforma, y que los libros se podrán adquirir de manera física en la librería Rosario Castellanos, así como en las librerías de Guadalajara y Monterrey, y a través de la librería virtual del FCE.

"Este año tenemos como invitada internacional a Perro Azul Ediciones, una editorial costarricense con un catálogo muy amplio de poesía, crónica, ficción, ensayo, cuento, novela y géneros misceláneos", señaló Moreno Gamboa, quien agregó que Perro Azul es la editorial independiente más importante de su país con una gran cantidad de títulos publicados, una selección de los cuales serán exhibidos y puestos a la venta en la Feria.

A lo largo de la Feria tendrán tres conferencias magistrales sobre el centenario luctuoso de Ramón López Velarde, sobre poesía del caribe y una estrategia fe fomento a la lectura de Perla Ediciones, denominada "De lector a lector. La lectura colectiva como acción y resistencia"; habrá también seis jornadas editoriales sobre diversas temáticas que interesan a los editores independientes.

Sandra Montoya del Fondo de Cultura dijo que serán exhibidos alrededor de 2 mil títulos en la librería Rosario Castellanos, lo mismo que en las librerías de Monterrey y Guadalajara, con un 35% de descuento, pero además señaló que las editoriales independientes han hecho una donación para la Escuela Secundaria Técnica no. 30 de Guanajuato, que está en una zona de alto índices de criminalidad.

Durante quince días, los lectores podrán acceder a 40 actividades y a más de 2000 títulos de editores independientes como Alias Editorial, AnDante, Arlequín Ediciones, Astrolabio Editorial, AUIEO Ediciones, Bajo Tierra Ediciones, Belmondo Editores, Bonilla y Artigas Editores, Canta Mares, Casa del Ahuizote, CIDLCI,

Coctel Producciones Culturales, Destrazas Ediciones, Ediciones Antílope, Ediciones Cal y Arena, Ediciones de Educación y Cultura, Ediciones del Ermitaño, Ediciones del Lirio, Ediciones El Milagro, Ediciones El Naranjo, Ediciones Odradek, Ediciones Sin Nombre, Editorial Calygramma, Editorial Cayuco, Editorial Entretejas, Editorial Heredad, Editorial Itaca, Editorial Lengua de Diablo, Editorial Mucahi Metiche, Editorial Palíndroma, Editorial Paraíso Perdido, Editorial Resistencia, Editorial Sexto Piso, El Dragón Rojo, El Errante Editor, El Tucán de Virginia, Elefanta, Endora Ediciones, Festina Publicaciones, Ficticia Editorial, Gris Tormenta, Hacerse de Palabras, Impronta Casa Editora, Juan Pablos Editor, La Caja de Cerillos Ediciones, La Cartonera, La Otra Editorial, Libros del Marqués, Grano de Sal, Libros para Imaginar, Malpaís Ediciones, Mangos de Hacha, Mantis Editores, Minerva Editorial, Moho, Newton Edición y Tecnología, Nitro/Press, Paradiso Editores, Perla Ediciones, Petra Ediciones, Quadrivium Editores, Salto Mortal, Surplus Ediciones, Tabaquería Libros, Taberna Libraria, Textofilia Ediciones, Tintable, Trilce Ediciones, Tumbona Ediciones, Vanilla Planifolia, Vodevil Ediciones, y Perro Azul, de Costa Rica.