logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

"El aroma de las limas y otros cuentos cítricos"

Por Estrella Govea

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
"El aroma de las limas y otros cuentos cítricos"

El escritor José Francisco Márquez Alonso presentará su libro de relatos "El aroma de las limas y otros cuentos cítricos", este jueves 19 de marzo, a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes y contará con los comentarios de la poeta potosina Fabiola Amaro.

Esta obra reúne una serie de narraciones que exploran lo cotidiano a través de un lenguaje evocador. La publicación integra cuentos desarrollados a lo largo de tres décadas, los cuales utilizan a los frutos cítricos como un elemento de presagio. El autor, nacido en León pero radicado en San Luis Potosí desde 1984. En su trayectoria literaria destacan también la obra Poesía para jugar y diversas colaboraciones en antologías.

El universo narrativo del libro se caracteriza por la interconexión de personajes y escenarios recurrentes. Márquez Alonso utiliza espacios comunes, como una casa específica, donde convergen relatos de muerte, desaparición y figuras simbólicas como un árbol de mandarinas. Esta estructura permite que el lector identifique vínculos entre las distintas historias que componen el volumen.

La escritura de estos relatos parte de experiencias cercanas transformadas en ficción, donde se mezclan el dramatismo y la ironía. El autor mencionó que sus textos transitan entre lo conmovedor y el humor, buscando un equilibrio tonal para acercarse al público. Un ejemplo de este proceso es el cuento Las Corcholatas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    José Gordon presenta Los sueños de Patanjali
    José Gordon presenta Los sueños de Patanjali

    José Gordon presenta Los sueños de Patanjali

    SLP

    Estrella Govea

    Cuando el arte deja de observar y obliga a participar
    Cuando el arte deja de observar y obliga a participar

    Cuando el arte deja de observar y obliga a participar

    SLP

    Estrella Govea

    Charla "Rumorología: El Chismecito"
    Charla "Rumorología: El Chismecito"

    Charla "Rumorología: El Chismecito"

    SLP

    Estrella Govea

    LAURA RESTREPO: ESCRIBIR PARA NO CERRAR LOS OJOS
    LAURA RESTREPO: ESCRIBIR PARA NO CERRAR LOS OJOS

    LAURA RESTREPO: ESCRIBIR PARA NO CERRAR LOS OJOS

    SLP

    Estrella Govea

    La escritora y periodista colombiana presentó en la Feria Nacional del Libro de la UASLP su más reciente novela Soy la daga y soy la herida