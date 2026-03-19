El escritor José Francisco Márquez Alonso presentará su libro de relatos "El aroma de las limas y otros cuentos cítricos", este jueves 19 de marzo, a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes y contará con los comentarios de la poeta potosina Fabiola Amaro.

Esta obra reúne una serie de narraciones que exploran lo cotidiano a través de un lenguaje evocador. La publicación integra cuentos desarrollados a lo largo de tres décadas, los cuales utilizan a los frutos cítricos como un elemento de presagio. El autor, nacido en León pero radicado en San Luis Potosí desde 1984. En su trayectoria literaria destacan también la obra Poesía para jugar y diversas colaboraciones en antologías.

El universo narrativo del libro se caracteriza por la interconexión de personajes y escenarios recurrentes. Márquez Alonso utiliza espacios comunes, como una casa específica, donde convergen relatos de muerte, desaparición y figuras simbólicas como un árbol de mandarinas. Esta estructura permite que el lector identifique vínculos entre las distintas historias que componen el volumen.

La escritura de estos relatos parte de experiencias cercanas transformadas en ficción, donde se mezclan el dramatismo y la ironía. El autor mencionó que sus textos transitan entre lo conmovedor y el humor, buscando un equilibrio tonal para acercarse al público. Un ejemplo de este proceso es el cuento Las Corcholatas.

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