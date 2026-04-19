"El arte de los sellos en las bibliotecas"

En la Biblioteca Central del Estado de San Luis Potosí se presenta la exposición bibliográfica "Ex-libris. El arte de los sellos en las grandes bibliotecas" y acerca al público a una práctica ligada a la historia del libro y sus colecciones.

La muestra propone una mirada distinta sobre los ejemplares resguardados en bibliotecas a través de las marcas que identifican su procedencia.

El término ex libris proviene del latín y significa "de entre los libros de", seguido del nombre del propietario. Se trata de etiquetas, sellos o grabados colocados en los libros para indicar pertenencia. Esta práctica se difundió tras la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, cuando el incremento en la circulación de libros hizo necesaria la identificación de los ejemplares.

La exposición reúne una selección de estas piezas gráficas, que van desde diseños sencillos hasta composiciones elaboradas con elementos simbólicos. Cada ex libris permite rastrear la historia de bibliotecas, coleccionistas y lectores, así como los contextos culturales en los que se integraron los libros a lo largo del tiempo.

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Dentro del recorrido, el público puede reconocer el valor artístico de estas estampas, consideradas una forma de expresión vinculada al diseño y la identidad.

Los sellos reflejan intereses personales, profesiones o visiones del mundo de sus propietarios, lo que convierte a cada pieza en un registro visual de su época.

La muestra también abre un espacio para reflexionar sobre el libro como objeto cultural y sobre las huellas que dejan quienes lo poseen. Es acceso es gratuito y abierto para las y los visitantes interesados en conocer esta práctica dentro del ámbito editorial.