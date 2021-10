El Colmex traduce a lenguas indígenas la "Nueva historia mínima de México"

La Nueva historia mi´nima de Me´xico se ha vuelto un libro muy importante para El Colegio de México (Colmex), una referencia casi obligada. Es un texto que se ha adaptado a diferentes formatos, desde el cómic hasta las versiones en video e interactivas. Su misma importancia lo ha llevado ser traducido a seis lenguas extranjeras, y ahora a cuatro lenguas indígenas: el náhuatl, el maya, el matlatzinca y el tlahuica.

"Nos dimos cuenta de que nunca se había traducido a una lengua indígena. Entonces, queríamos empezar a involucrarnos de manera más visible, digamos, o por lo menos más masiva en el tema de la reivindicación y la visibilización de las culturas originarias de México y una de las ideas fue, por qué no publicar y traducir la Nueva historia mi´nima de Me´xico a lenguas indígenas", compartió Gabriela Said Reyes, directora de Publicaciones de El Colegio de México, en entrevista con SinEmbargo.

Said Reyes, historiadora de formación y quien desde hace 22 años se ha dedicado a las labores editoriales, precisó que El Colegio de México tiene una historia muy larga de estudios en torno a las lenguas indígenas a través de su Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios (CELL), muestra de ello, es el archivo de lenguas indígenas, donde se analiza la gramática de varias lenguas originarias y de las variantes más pequeñas, de pueblos muy pequeños.

"Muchos de nuestros académicos trabajan en el rescate, análisis y estudio de las lenguas indígenas, pero no había nada, digamos, como del público general, y creímos en su momento cuando empezamos a pensarlo que sería muy importante aportar contenidos en lenguas indígenas, para los lectores de las lenguas indígenas y por supuesto también para los estudiosos y para los interesados en general. De esta manera surgió el proyecto", refirió.

La directora de Publicaciones de El Colmex indicó que en un principio sólo se pensó en la traducción al náhuatl y al maya, que por su número de hablantes son dos de las lenguas con mayor presencia en el país, 1 millón 651 mil 958 y 774 mil 775, respectivamente, según cifras del INEGI. Fue así que a finales de 2020 se empezaron a vincular con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con las universidades interculturales que maneja la Subsecretaría de Educación Superior.

De esta manera trabajaron con las universidades interculturales maya de Quintana Roo y del Estado de México, cuyo rector, que en ese entonces era Aníbal Mejía, propuso contemplar en las traducciones al matlatzinca y al tlahuica, dos lenguas que a diferencia del maya y del náhuatl tienen un número de hablantes pequeño, mil 245 y dos mil 238, respectivamente, según el último censo del INEGI. Y actualmente, indicó Said Reyes, están en pláticas con la comunidad yaqui, para la traducción a esa lengua.

Fue así que, a principios de 2021, comenzaron los trabajos de traduccio´n en estas instituciones. En la traducción al maya trabajan Wildernain Villegas Carrillo, Gladis Carolina Che Dzib, Paulino Eleazar Ek Marti´n e Ismael Bricen~o Mukul. Para el texto en náhuatl, Jesu´s Alberto Flores Marti´nez; para el matlatzinca Leonardo Carranza Marti´nez, y en la traducción al tlahuica Roci´o Sabino Garci´a y Jaime Go´mez Cervantes.

"Los traductores están trabajando en el libro completo, pero quisimos publicar un avance de traducción que fue el capítulo ´De la independencia a la consolidacio´n republicana´, escrito por la profesora Josefina Zoraida Vázquez y entonces quisimos que coincidiera un poco con los festejos de los 200 años de la consolidación de la Independencia, y alrededor del segundo semestre del próximo año esperamos publicar el libro completo", dijo Gabriela Said.

La directora de Publicaciones de El Colmex explicó que se trata de "una gesta titánica", pero dentro de esta institución querían empezar a trabajar en el sentido de aportar contenidos, traducidos a lenguas indígenas para los lectores "y por supuesto también para una idea de ayudar a la preservación y al rescate de estas lenguas que no queremos que se pierdan".

"Nosotros que hablamos español, que somos de lengua nativa en español, vamos a una librería y prácticamente podemos leer lo que se nos dé la gana, en español, o por lo menos una grandísima cantidad de textos escritos en otras lenguas, en otras latitudes, en otros países, y que ya están traducidas al español. Ahora, pensemos en los hablantes de lenguas indígenas que no pueden hacer eso, que no pueden llegar a una librería y decir ´quiero leer La guerra y la paz de León Tolstói´, y no hay una traducción al náhuatl, al zapoteco, al maya, etcétera", señaló.

Gabriela Said Reyes puntualizó que la gran distribución de esta obra la va a llevar a cabo la Secretaría de Educación Pública, "porque es la que está más cerca de las comunidades hablantes", mientras que El Colmex ha elaborado un listado de personas clave —estudiosos, divulgadores de cultura indígena— para que tengan estos materiales y puedan ayudar a que el proyecto tenga el alcance debido.

"Vamos a seguir trabajando en El Colegio para ver de qué manera podemos seguir traduciendo y por supuesto que necesitamos aliados estratégicos para conseguir traductores, para conseguir una buena distribución, incluso para fondos económicos porque estos proyectos no son baratos. Todo esto tiene implicaciones, para eso necesitamos seguir cerca con la Secretaría de Educación Pública y las universidades interculturales, donde quiera que las haya, para seguir adelante con el proyecto. En cuanto a los tirajes, la verdad es que esta vez hicimos un tiraje de tres mil ejemplares: dos mil los va a repartir la SEP y los otros mil están repartidos entre el Colegio de México y las universidades interculturales para esta distribución más estratégica", comentó.